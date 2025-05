Lý do Justin Bieber bán bản quyền âm nhạc trị giá 5.000 tỉ đồng

"Tôi đã gọi điện cho nhiều người, phía Justin Bieber thừa nhận rằng vào năm 2022, anh ấy đứng bên bờ vực 'sụp đổ tài chính'. Và đó là lý do vì sao anh phải bán bản quyền ca khúc của mình", nhà sản xuất điều hành TMZ Harvey Levin cho biết trong bộ phim tài liệu TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?, đang phát trực tuyến trên Hulu.

Bộ phim trích lời Justin: "Tôi phải bán nó ngay bây giờ". Nam ca sĩ đã bán toàn bộ danh mục bài hát vào tháng 12.2022.

Justin Bieber được cho là đứng "bên bờ vực sụp đổ tài chính" ẢNH: AFP

Levin suy đoán rằng Justin Bieber (có giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 300 triệu USD) đứng trước nguy cơ phá sản một phần do khó khăn về tiền bạc phát sinh từ các khoản nợ sau khi anh hủy chuyến lưu diễn Justice Tour năm 2022.

Một nhân viên của TMZ cũng nói trong phim tài liệu rằng Bieber (31 tuổi) đã chi một khoản tiền khổng lồ cho chuyến lưu diễn gồm: 8 chiếc xe buýt và 2 triệu USD để cải tạo xe buýt, bay trên những chiếc máy bay phản lực đắt tiền và mua một số biệt thự lớn.

Nhà sản xuất điều hành của TMZ, Don Nash, tuyên bố rằng nếu Bieber hoàn thành chuyến lưu diễn, anh sẽ kiếm được 90 triệu USD.

Những lời bàn tán về vấn đề tài chính đã râm ran quanh ngôi sao nhạc pop này trong một thời gian dài. Đầu tháng này, có thông tin cho rằng Bieber đang mắc nợ người quản lý cũ Scooter Braun hàng triệu USD, mặc dù anh đã chia tay ông trùm âm nhạc này gần 2 năm trước.

Theo cuộc kiểm toán độc lập kéo dài 6 tháng do Công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PWC) thực hiện, nam ca sĩ nợ Braun hơn 8,8 triệu USD.

Vào thời điểm đó, một nguồn tin nói với Page Six rằng khoản nợ này xuất phát từ khoản tiền mà ông trùm này cho Bieber vay để giúp anh sau khi chuyến lưu diễn bị hủy khiến anh thiệt hại 20 triệu USD.

Justin Bieber và vợ- Hailey Bieber ẢNH: INSTAGRAM

Justin Bieber chi tiêu vô tội vạ

Tháng 10 năm ngoái, một người trong cuộc đã chia sẻ với Page Six rằng thói quen chi tiêu của giọng ca Peaches đang "mất kiểm soát".

"Justin chi tiêu những khoản tiền khổng lồ mỗi tháng. Có lúc, anh ấy thậm chí không thể có được một thẻ tín dụng. Justin bị bao quanh bởi rất nhiều người không quan tâm đến lợi ích của anh ấy", nguồn tin khẳng định.

Những bình luận tương tự cũng được nhắc lại vào đầu tháng 5.2025 khi một số bạn bè của người chiến thắng giải Grammy bày tỏ lo ngại về việc anh liên tục chi tiêu mạnh tay, bất chấp những khó khăn về tài chính mà anh được cho là đang gặp phải.

"Justin đưa đón tất cả bạn bè bằng máy bay phản lực riêng đến dự tiệc sinh nhật, đăng tải lên Instagram. Anh ấy chi mạnh tay dù không làm việc trong thời gian rất dài", một nguồn tin độc quyền nói với Page Six.

Ngoài những khó khăn về tài chính, không ít người còn suy đoán về sức khỏe tâm thần của nam ca sĩ sau khi anh nhiều lần bị phát hiện sử dụng ma túy và có hành vi thất thường.

Vào tháng 4.2025, một số nguồn tin thân cận với Justin Bieber đã chia sẻ với tờ Hollywood Reporter rằng họ lo sợ anh sẽ "sụp đổ" vì "không sống đúng với mục đích của mình".