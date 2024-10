Diddy từng cảnh báo Justin Bieber không được nói về những việc đã làm với 'anh cả'

Ông trùm âm nhạc tai tiếng Diddy xuất hiện cùng Justin Bieber trong chương trình trò chuyện đêm khuya năm 2011 khi nam ca sĩ gốc Canada mới 16 tuổi. Họ nói về mối quan hệ thân thiết với người dẫn chương trình Jimmy Kimmel vào thời điểm đó.

Ông trùm âm nhạc tai tiếng Diddy xuất hiện cùng Justin Bieber trong chương trình trò chuyện đêm khuya năm 2011 ẢNH: ABC

"Có chuyện gì với hai người thế? Cả hai có làm việc cùng nhau không?", Kimmel hỏi trong đoạn clip đang lan truyền trực tuyến sau những vấn đề pháp lý nghiêm trọng liên quan đến Diddy.

Cựu giám đốc điều hành Công ty ghi âm Bad Boy Records trả lời: "Không. Chúng tôi trở thành bạn bè một cách kỳ lạ", trước khi nói thêm: "Justin như một người em trai… Cậu ấy không ngại gọi điện và xin tôi lời khuyên".

Rapper Bad Boy for Life giải thích rằng ngành công nghiệp âm nhạc là "một gia đình mạnh mẽ" và nhiều người, bao gồm cả anh ta muốn "bao bọc" Justin Bieber để "bảo vệ cậu ấy" vì cậu ấy là "một người tốt".

Diddy tiếp tục ca ngợi giọng ca của Somebody to Love: "Bên cạnh tài năng, cậu ấy còn là một trong những đứa trẻ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết".

Justin Bieber cảm ơn chủ nhân ca khúc rap Tell Me vì những phát biểu của anh trong khi khán giả vỗ tay suốt phân đoạn này. Kimmel khuyên có lẽ Diddy nên mua cho nam ca sĩ trẻ một chiếc ô tô như anh đã làm với con trai mình.

"Anh ấy hứa tặng tôi một chiếc Lamborghini nhưng tôi vẫn chưa có được", giọng ca Never Say Never chen vào, khiến Diddy phải nhìn sang một bên tỏ vẻ khó chịu.

"Justin đã lái chiếc Lamborghini trong một hoặc hai ngày", chủ nhân ca khúc rap Last Night nói, dường như đang ám chỉ đến thời điểm hai người đã dành 48 giờ bên nhau, theo một video trên YouTube mà Bieber đăng tải.

Sean “Diddy” Combs xuất hiện cùng Justin Bieber, MC Kimmel trong chương trình Jimmy Kimmel Live! vào năm 2011 ẢNH: ABC

"Cậu ấy biết rõ hơn là không nên nói về những điều từng làm với anh cả trên truyền hình quốc gia. Không phải mọi chuyện đều kể cho tất cả mọi người", Combs nói thêm.

Khi Diddy và Bieber dành 2 ngày bên nhau vào năm 2009, giọng ca Coming Home nói với Justin rằng họ "sẽ điên hết cỡ".

Diddy nói thêm trong video trên YouTube: "Chúng tôi không thể tiết lộ thường tụ tập ở đâu và làm gì, nhưng chắc chắn đó là giấc mơ của một đứa trẻ 15 tuổi".

Giữa lúc bê bối tội phạm tình dục diễn ra, một đoạn clip khác ghi lại cảnh Diddy và Bieber xuất hiện trở lại trên mạng, cho thấy Bieber tỏ ra rất khó chịu trước một số phát biểu của Diddy.

Diddy nói trong video: "Bán hết vé ở các điểm diễn thì hành động khác đi. Cậu không gọi cho tôi và tụ tập như chúng ta vẫn thường làm sao?".

Sau đó, Bieber được nhìn thấy đang cầm điện thoại trả lời: "Em đã cố gắng liên lạc với anh thông qua tất cả đối tác vì anh không bao giờ lấy số tel của em, anh có muốn lấy số của em không?".

Tuy nhiên, người đại diện của nam ca sĩ gần đây đã nói rằng mặc dù Bieber (hiện 30 tuổi) "biết về vụ bắt giữ của Diddy và mọi cáo buộc" nhưng anh ấy "chỉ muốn tập trung vào việc trở thành một người cha và người chồng tuyệt vời".

Justin Bieber thời thiếu niên và "anh cả" Diddy ẢNH: PAGE SIX

Justin Bieber kết hôn với Hailey Bieber vào tháng 9.2018. Cả hai chào đón đứa con đầu lòng hồi tháng 8.2024.

Diddy bị cáo buộc tội buôn bán tình dục, tống tiền và vận chuyển gái mại dâm, hiện phải đối mặt với mức án tối thiểu 15 năm và mức án tối đa là chung thân.

Trong một cuộc họp báo gần đây, giọng ca I Need a Girl bị cáo buộc xâm hại tình dục 120 người, trong đó có 25 trẻ vị thành niên (có trẻ mới 9 tuổi - vào thời điểm xảy ra tội ác).

Luật sư Tony Buzbee, người chủ trì buổi họp báo, đã cảnh báo rằng "nhiều người quyền lực" sẽ bị vạch trần liên quan đến những hành vi sai trái của Diddy, đồng thời tuyên bố những cái tên này sẽ "gây sốc" cho công chúng.

Diddy đang chờ xét xử sau song sắt. Ngày ra tòa vẫn chưa được ấn định.