Diddy bị 120 người kiện, cáo buộc xâm hại trẻ vị thành niên

Luật sư Tony Buzbee tại Texas hôm 30.9 tuyên bố trong một cuộc họp báo gây sốc rằng ông đang đại diện cho 120 cá nhân trong các vụ kiện dân sự liên quan đến những cáo buộc kinh hoàng do Diddy gây ra, kéo dài 3 thập kỷ qua.

Sean "Diddy" Combs bị cáo buộc xâm hại tình dục 25 trẻ vị thành niên ẢNH: PAGE SIX

"Tôi muốn tập trung vào độ tuổi của những nạn nhân này, điều đó thật đáng kinh ngạc", Buzbee nói.

Ông Buzbee cho biết nạn nhân trẻ tuổi nhất của Diddy mới chỉ 9 tuổi khi nam ca sĩ nhạc rap tai tiếng này xâm hại tình dục.

Buzbee nói với các phóng viên: "Nạn nhân khi đó mới 9 tuổi, được đưa đến buổi thử giọng tại hãng thu âm Bad Boy ở New York. Nhiều cậu bé khác cũng có mặt để thử giọng".

Theo Buzbee, tất cả trẻ em đều theo đuổi sự nghiệp truyền hình hoặc âm nhạc với lời hứa: "Sẽ biến các em thành ngôi sao".

"Cậu bé bị Diddy và một số người khác tại phòng thu lạm dụng tình dục sau lời hứa với cha mẹ và chính cậu ta rằng sẽ ký hợp đồng thu âm", Buzbee cho biết.

Buzbee cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự khác, cáo buộc Diddy từng ép một trẻ vị thành niên khác "quan hệ tình dục bằng miệng" với anh ta để đổi lấy một hợp đồng thu âm.

Luật sư Tony Buzbee tại buổi họp báo ở Texas ẢNH: PAGE SIX

"Một trường hợp khác, nạn nhân 15 tuổi vào thời điểm đó, đã được đưa bằng máy bay đến New York để tham dự một bữa tiệc, nơi cô ấy bị chuốc thuốc mê và sau đó được đưa đến một căn phòng riêng, có sự hiện diện của Diddy. Cô bé đã bị cưỡng hiếp và sau đó những người khác thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ấy", Buzbee trình bày thêm.

Luật sư này cũng lưu ý rằng nhóm 120 người tố cáo "chia đều giữa nam và nữ".

"Chúng tôi sẽ vạch trần những kẻ tiếp tay cho hành vi này sau cánh cửa đóng kín. Chúng tôi theo đuổi vụ án này bất kể bằng chứng liên quan đến ai", Buzbee xác nhận và tuyên bố nhóm của ông đã "thu thập hình ảnh, video, tài liệu" làm bằng chứng cho các vụ tấn công bị cáo buộc.

Trong buổi họp báo, Buzbee cảnh báo rằng "nhiều người quyền lực" và "nhiều thế lực bí mật đen tối" sẽ bị phơi bày trong những ngày sắp tới. Luật sư thông báo một số cái tên liên quan sẽ "gây sốc" cho nhiều người.

Buzbee cho biết hàng chục cáo buộc liên quan đến "tấn công tình dục hoặc hiếp dâm bạo lực, quan hệ tình dục bằng chất gây nghiện, phát tán các bản ghi hình lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên" từ năm 1991.

Luật sư lên kế hoạch đệ đơn kiện ở nhiều tiểu bang khác nhau bao gồm Texas, California, Georgia, Florida và New York trong vòng 30 ngày tới.

Nhóm luật sư của Diddy một lần nữa tuyên bố thân chủ vô tội ẢNH: PAGE SIX

Ngay sau buổi họp báo, nhóm luật sư của Diddy một lần nữa tuyên bố thân chủ vô tội. "Như đã nhấn mạnh, Diddy không thể giải quyết mọi cáo buộc vô căn cứ trong trò hề truyền thông liều lĩnh này. Diddy kiên quyết và dứt khoát phủ nhận mọi khiếu nại rằng ông đã lạm dụng tình dục bất kỳ ai, bao gồm cả trẻ vị thành niên. Tất cả đều sai sự thật và phỉ báng. Ông mong muốn chứng minh sự vô tội của mình và minh oan cho mình tại tòa án, nơi sự thật sẽ được xác lập dựa trên bằng chứng, không phải suy đoán", họ cho biết trong một tuyên bố.

Diddy (54 tuổi) đang bị giam giữ tại Brooklyn, New York, sau khi bị bắt vì tội buôn bán tình dục, tống tiền và môi giới mại dâm cách đây 2 tuần. Chủ nhân ca khúc I'll Be Missing You không nhận tội và bị từ chối tại ngoại.