Diddy 'tích cực' trong nhà giam dù đang thuộc diện theo dõi tự tử

Diddy đang ở trong nhà giam khắc nghiệt của New York (Mỹ) ẢNH: GETTY

Bộ phim tài liệu The Downfall of Diddy: The Indictment (tạm dịch: Sự sụp đổ của Diddy: Bản cáo trạng) được TMZ phát hành hé lộ nhiều chi tiết liên quan đến vụ bắt giữ Diddy (tên thật: Sean Combs) hôm 16.9. Hiện ngôi sao 55 tuổi đang bị giam giữ tại một nhà giam khắc nghiệt ở Brooklyn, New York (Mỹ) vì bị cáo buộc với các tội danh: buôn bán tình dục, âm mưu tống tiền và vận chuyển để tham gia mại dâm. Theo bản cáo trạng chưa được công bố, giọng ca I'll Be Missing You phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Đến nay, "ông trùm âm nhạc" đã bị từ chối tại ngoại 2 lần.



Theo các phương tiện truyền thông, Diddy được cho là đã bị đưa vào diện theo dõi tự tử. Nguồn tin của People cho biết quyết định này đưa ra nhằm phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra vì Combs đang bị sốc và trạng thái tinh thần không rõ ràng. Tờ New York Times đưa tin rằng cơ sở giam giữ mà rapper này đang ở nổi tiếng về tình trạng bạo lực, điều kiện sống tệ, ô nhiễm thực phẩm và tự tử. Điều này khiến nhiều người tò mò về tình trạng của "kẻ săn mồi tình dục" ở sau song sắt.

Nam rapper giữ thái độ tích cực giữa loạt cáo buộc nghiêm trọng ẢNH: GETTY

Trong phim tài liệu của TMZ, luật sư của Diddy là ông Marc Agnifilo cho biết bất chấp những khó khăn đang bủa vây, ngôi sao sinh năm 1969 vẫn đang giữ thái độ tích cực. "Tinh thần của anh ấy thực sự rất tích cực. Tôi dành nhiều giờ với anh ấy mỗi ngày… Quyết tâm của anh ấy rất mạnh mẽ", vị này cho hay. Luật sư Agnifilo cũng nói thêm: "Anh ấy tập trung vào việc bảo vệ bản thân và đã chấp nhận sự thật rằng đây là vị trí hiện tại của mình". Ông cũng nhấn mạnh mình đang cố gắng ấn định ngày xét xử sớm nhất có thể.

Trước đó, luật sư của Diddy gây bàn tán xôn xao khi giải thích trong bộ phim tài liệu của TMZ về 1.000 chai dầu em bé mà lực lượng chức năng tìm được trong nhà nam rapper qua cuộc đột kích hồi tháng 3. Vị này không chắc rằng những chai dầu này có liên quan đến bê bối tình dục của thân chủ. Luật sư này đoán rằng chủ nhân hit Act Bad có thể đã mua sản phẩm từ Costco hoặc một nhà bán buôn khác vì "anh ấy có một ngôi nhà lớn". Đáp lại phát ngôn của Agnifilo, đại diện của Costco nói với TMZ rằng không có chi nhánh nào của công ty họ tại Mỹ có bán sản phẩm này.

Diddy bị bạn gái cũ Cassie Ventura cùng nhiều phụ nữ tố cáo tội ác tình dục ẢNH: AFP

Ngoài ra, trong bộ phim tài liệu vừa ra mắt, luật sư của Diddy khẳng định video ghi lại cảnh "trùm nhạc rap" ngược đãi bạn gái cũ Cassie Ventura không liên quan đến những cáo buộc mà ngôi sao tai tiếng này đang vấp phải dù video này sẽ được đưa ra xét xử.

"Thật khó khăn để bất kỳ ai xem đoạn video này. Mặc dù vậy, nó không phải là bằng chứng về nạn buôn bán tình dục. Có một mức độ độc hại và việc sử dụng ma túy nhất định trong mối quan hệ kéo dài 10 năm giữa ông Combs và người phụ nữ mà ông yêu. Những khó khăn của họ không bắt nguồn từ khoảng thời gian thân mật bên nhau. Những khó khăn của họ bắt nguồn từ việc cô ấy lừa dối anh ấy và anh ấy cũng lừa dối cô ấy… Điều đó không liên quan đến cáo buộc", vị này nói thêm.

Trước đó, vào tháng 11.2023, Cassie Ventura đệ đơn kiện Diddy với cáo buộc rapper này đã khiến cô chịu đựng việc bị lạm dụng, bạo lực và buôn bán tình dục kéo dài hàng chục năm. Sau đó, nghệ sĩ 6X phủ nhận mọi cáo buộc đồng thời dàn xếp vụ việc với bạn gái cũ bằng một số tiền không được tiết lộ và khẳng định hành động này hoàn toàn không phải là thừa nhận hành vi sai trái. Cách đây ít tháng, video ngôi sao tai tiếng này ngược đãi Ventura vào năm 2016 bỗng bị rò rỉ và khiến Combs phải lên tiếng xin lỗi vì hành động bạo lực của mình.