Vì sao Diddy dừng mời Hoàng tử William và Harry đến 'bữa tiệc hoang dã'?

Tác giả cuốn The King: The Life of King Charles III - Christopher Andersen - đưa ra tuyên bố này sau khi một cuộc phỏng vấn năm 2011 được đăng lại, trong đó ông trùm âm nhạc Diddy đang gặp nhiều rắc rối từng trò chuyện về việc muốn 2 hoàng tử tham dự các bữa tiệc xa hoa của mình.

Ông trùm âm nhạc Diddy đang gặp nhiều rắc rối ẢNH: PAGE SIX

"Diddy mời cả William và Harry khi hai anh em còn là những chàng trai trẻ. Rõ ràng là khi trẻ, cả hai hoàng tử đều gây chú ý với những trò tiệc tùng tại các hộp đêm ở London và xung quanh", nhà báo Christopher Andersen nói với Fox News Digital hôm 2.10.

"Diddy cố ý mời họ đến dự tiệc. Nhưng những lời mời đó đã bị từ chối một cách khôn ngoan. Sau khi William và Kate Middleton đính hôn năm 2010, Diddy hiểu ý nên dừng mời họ hoàn toàn", Andersen tiếp tục.

Cả William (42 tuổi) và Harry (40 tuổi) đều thường xuyên đến hộp đêm. Nhà viết tiểu sử hoàng gia Andersen nhận định: "Lúc đó họ có thể dễ dàng nói đồng ý và tham dự một trong những bữa tiệc hoang dã của Diddy". Tuy nhiên, theo Andersen, "nhờ những người quản lý cung điện, họ đã tránh được rắc rối".

Diddy (ngoài cùng bên phải) gặp 2 hoàng tử lần đầu tiên khi biểu diễn tại một buổi hòa nhạc từ thiện để tưởng nhớ Công nương Diana ẢNH: PAGE SIX

Diddy (54 tuổi) xác nhận trong lần xuất hiện năm 2011 trên chương trình The Graham Norton Show rằng lời mời từng được gửi đến những "anh chàng trẻ tuổi".Tuy nhiên Graham Norton lưu ý và chỉ ra rằng William sắp kết hôn với Kate Middleton vào cuối năm đó.

"Đừng phá hỏng đám cưới hoàng gia của chúng tôi", người dẫn chương trình truyền hình đùa cợt cầu xin, khiến Diddy phải trấn an rằng các hoàng tử không còn được mời nữa. "Tin tôi đi, họ không có trong danh sách đâu", Diddy xác nhận.

Diddy gặp hai hoàng tử lần đầu tiên khi biểu diễn tại một buổi hòa nhạc từ thiện để tưởng nhớ người mẹ quá cố của họ, Công nương Diana, vào năm 2007.

Rapper Diddy nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa thu hút hàng loạt tên tuổi lớn. Các buổi tiệc đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi anh bị bắt vào tháng trước, bị buộc tội âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và vận chuyển người để tham gia vào hoạt động mại dâm.

Cả 2 hoàng tử được chụp ảnh khi đang đi hộp đêm thời trẻ ẢNH: PAGE SIX

Một cuộc đột kích vào nhà của Diddy vào tháng 3.2024 phát hiện ra 1.000 chai dầu em bé làm chất bôi trơn được cho là dùng trong các bữa tiệc "thác loạn" của nam rapper.

Diddy phủ nhận mọi hành vi sai trái và đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York.

Diddy hiện phải đối mặt với một loạt vụ kiện dân sự. Luật sư Tony Buzbee tại Texas tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng ông đang đại diện cho 120 cá nhân liên quan đến những vụ việc bị cáo buộc kéo dài hàng thập kỷ.

Diddy - từng đoạt giải Grammy - bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 20 trẻ vị thành niên, bao gồm cả một đứa bé 9 tuổi.