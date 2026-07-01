Phương Lan bất ngờ đổi nghệ danh, trải lòng sau sóng gió

Thông qua trang cá nhân, diễn viên Phương Lan gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới, cho thấy sự biến hóa trong phong cách thời trang. Kèm theo đó, cô khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ chuyện đổi nghệ danh thành Sở Lam.

Chia sẻ về quyết định này, Phương Lan bộc bạch: “Tôi hy vọng cái tên này sẽ đồng hành cùng mình trên hành trình làm nghề, để mỗi lần khán giả nhắc đến Sở Lam sẽ nhớ đến một người nghệ sĩ luôn nghiêm túc, không ngừng học hỏi và mang đến những điều đẹp đẽ qua nghệ thuật”.

Phương Lan tiết lộ lý do đổi nghệ danh

Phương Lan "lột xác" với hình ảnh mới sau quãng thời gian hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Trò chuyện với chúng tôi, Phương Lan cho biết việc thay đổi nghệ danh được cô xem như một cột mốc mới trong hành trình làm nghề hơn là việc khép lại quá khứ. Theo nữ diễn viên 9X, mỗi giai đoạn đều cho cô những bài học quý giá. Và quyết định hoạt động nghệ thuật với tên gọi Sở Lam là một khởi đầu cho phiên bản trưởng thành hơn của diễn viên phim Gái già lắm chiêu 2.

Thực tế cho thấy việc đổi nghệ danh cũng khiến nữ diễn viên phải đối diện với nhiều rủi ro, nhất là khi cái tên Phương Lan đã có độ nhận diện trước đó. Chia sẻ về điều này, sao phim Nhà bà Nữ cho biết cô tin khán giả sẽ ở lại vì con người và những giá trị mình mang đến chứ không chỉ vì một cái tên. “Nếu mình nghiêm túc với nghề thì dù mất thêm thời gian, tôi vẫn tin khán giả sẽ đón nhận”, diễn viên sinh năm 1994 bộc bạch.

Theo nữ diễn viên, việc đổi nghệ danh thành Sở Lam là sự khởi đầu cho phiên bản trưởng thành của cô trong nghề Ảnh: NVCC

Đặt trường hợp khán giả vẫn quen gọi với nghệ danh Phương Lan, nữ diễn viên xem đây là điều bình thường. Bởi theo cô, tên gọi này đã đồng hành cùng mình trong nhiều năm nên “cần thời gian để mọi người làm quen với Sở Lam”. Sao nữ 9X chia sẻ cô đón nhận nhiều này với một tâm thế tích cực thay vì áp lực. Bởi Phương Lan xem đó là một phần trong hành trình làm nghề của mình.

Ngoài việc đổi nghệ danh, nữ diễn viên cũng đang chuẩn bị những dự án hoặc hình ảnh mới để chứng minh đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn là một “phiên bản” khác của chính mình.

Cô bật mí: “Tôi đang chuẩn bị một số dự án mới và cũng muốn thử sức ở nhiều vai trò hơn. Tôi mong khán giả sẽ cảm nhận sự thay đổi qua những sản phẩm và nỗ lực của mình, chứ không chỉ qua một cái tên”.

Phương Lan ấp ủ nhiều dự án nghệ thuật để giới thiệu với khán giả trong thời gian tới Ảnh: NVCC

Trước đó, Phương Lan từng trải qua quãng thời gian với nhiều biến động. Nữ diễn viên cho biết nếu được nhắn nhủ với bản thân của những năm trước, cô muốn gửi lời cảm ơn vì đã không chọn bỏ cuộc.

“Mọi điều xảy ra đều giúp mình trưởng thành hơn. Cứ tiếp tục sống tử tế, làm nghề bằng tất cả sự chân thành, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến đúng lúc”, cô quan niệm.

Phương Lan sinh năm 1994, gây ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trên sân khấu kịch cũng như trong các tác phẩm điện ảnh như Gái già lắm chiêu 2, Nhà bà Nữ, Chị ngã em nâng... Cô ghi điểm bởi nét diễn duyên dáng, hài hước. Từng trải qua sóng gió hôn nhân, hiện tại nữ diễn viên tập trung vào công việc, nỗ lực phát triển sự nghiệp.