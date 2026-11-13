Đề nghị xử lý 'thông tin sai sự thật' về bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế

Ngày 13.11, Bệnh viện Trung ương Huế gửi văn bản đến Ban giám đốc Công an thành phố Huế đề nghị xác minh, truy xét và xử lý tổ chức, cá nhân đã tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán các thông tin sai sự thật về viên chức thuộc bệnh viện.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, trong dư luận xã hội xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến TS-BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế. Các thông tin trên bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12.11.

TS-BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo ẢNH: BỆNH VIỆN Trung ương HUẾ

Qua rà soát, kiểm tra, bệnh viện khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Việc lan truyền các thông tin này làm ảnh hưởng đến cá nhân BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo và uy tín bệnh viện.

Đây là diễn biến tiếp theo liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội tại thành phố Huế.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong ngày 13.11 Sở GD-ĐT thành phố Huế cũng đã có văn bản đề nghị công an xác minh, xử lý các tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt làm ảnh hưởng đến uy tín của ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT.

Sau khi thông tin 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam và 4 hiệu trưởng khác xin từ chức được chia sẻ, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung chưa kiểm chứng liên quan đến một số cá nhân, tổ chức gây hoang mang dư luận. Trong đó, có một số thông tin xuyên tạc liên quan đến ông Nguyễn Tân và bác sĩ Nguyễn Nguyễn Thái Bảo.

Cũng trong ngày 13.11, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đã phát hiện, xác minh và xử lý 5 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gồm H.T.N.N (27 tuổi), N.T.T.B (29 tuổi), Đ.T.K.L (23 tuổi), N.P.T (17 tuổi) và N.T.T.U (28 tuổi, tất cả đều ở thành phố Huế); tổng mức phạt hành chính 62,5 triệu đồng.

Công an Huế phạt 5 người tung tin thất thiệt vụ 'hiệu trưởng từ chức'

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, lợi dụng việc một số hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế xin từ chức, một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung đăng tải có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đáng chú ý, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt 5 cá nhân với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.