Ngày 25.11, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S (trú phường Phú Xuân, thành phố Huế). Ông S. là quản trị viên nhóm Facebook "Garage Sale in Huế", bị xử phạt do buông lỏng kiểm duyệt, không kịp thời ngăn chặn và gỡ bỏ video có nội dung nhạy cảm, đồi trụy liên quan vụ bắt ghen trên xe ô tô.

Thời điểm lực lượng chức năng làm việc với ông N.V.S ẢNH: PHÒNG AN NINH MẠNG, CÔNG AN HUẾ

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trên ô tô VF3. Qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện tại nhóm Facebook "Garage Sale in Huế", tài khoản "Mỹ Thuận Lê" đăng tải đoạn video dài 7 phút 32 giây ghi lại cảnh bắt ghen đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, đồi trụy, lực lượng chức năng xác minh và làm việc với ông N.V.S, quản trị viên chính của nhóm Facebook "Garage Sale in Huế".

Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận việc buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ video, hình ảnh vi phạm trên hội, nhóm do mình quản lý, điều hành là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S về hành vi "quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật", theo điểm a khoản 1 điều 12 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19.8.2026 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân).

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm nắm rõ trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn liền với vai trò người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt, để xuất hiện nội dung vi phạm pháp luật trên trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý.

Quản trị viên, kiểm duyệt viên cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tăng cường kiểm duyệt nội dung bài viết, bình luận của thành viên trên trang, kênh, hội, nhóm do mình quản lý. Lực lượng chức năng yêu cầu chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ nội dung vi phạm pháp luật để giữ gìn môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

