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    Xử lý quản trị viên nhóm Facebook đăng tin sai sự thật để câu view

    Trần Cường
    Trần Cường
    Ngoài xử phạt Admin nhóm 'Tộc bàn phím 1' vì đăng hình ảnh không đúng sự thật, cơ quan chức năng cũng giao nhóm này cho Công an TP.Hải Phòng quản lý để chia sẻ thông tin tích cực.

    Ngày 26.10, Cục An ninh mạng (A05) Bộ Công an, cho biết qua công tác nắm tình hình, cơ quan này phát hiện hội nhóm Facebook "Tộc bàn phím 1" thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật về một cá nhân được biết đến với cái tên "Giang hồ mạng - Trường Con".

    Vào cuộc xác minh, lực lượng An ninh mạng xác định Nguyễn Quang Hà là quản trị viên của nhóm và đã mời người này lên làm việc.

    Admin nhóm 'Tộc bàn phím 1' bị phạt, giao nhóm cho công an quản lý - Ảnh 1.

    Bài đăng sai sự thật trên nhóm "Tộc bàn phím 1"

    ẢNH: A05

    Tại cơ quan an ninh, Hà khai nhận mình là quản trị viên của hội nhóm trên với khoảng 257.500 thành viên. Hà cũng là người duyệt đăng tải các nội dung, hình ảnh không đúng liên quan đến "Giang hồ mạng - Trường Con" với mục đích "câu view", "câu like" thu hút người xem, lượt tương tác.

    Tuy nhiên, Hà khai nhận chưa hưởng lợi gì.

    Căn cứ tài liệu thu được, Phòng An ninh mạng Công an TP.Hải Phòng đã lập biên bản đối với Nguyễn Quang Hà về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", quy định tại điểm a khoản 1 điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15.5.2026 của Chính phủ.

    Đồng thời, hội nhóm "Tộc bàn phím 1" được giao cho Công an TP.Hải Phòng phối hợp với cá nhân liên quan quản lý, định hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng.

    A05 Bộ Công an khuyến cáo, người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không núp bóng hội nhóm để lan truyền tin sai sự thật, không coi lượt tương tác là thước đo đúng sai và cần chủ động báo cáo nội dung vi phạm.

    Đối với quản trị viên, người kiểm duyệt nội dung, A05 Bộ Công an khuyến cáo cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bài đăng, bình luận và kịp thời ngăn chặn nội dung vi phạm.

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