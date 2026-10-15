Khởi tố giang hồ mạng Ngọc 'Rambo'

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc "Rambo" (tức Lê Thanh Ngọc, 37 tuổi, trú P.Lục Nam, TP.Bắc Ninh) cùng 5 người khác để điều tra 2 nhóm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô, đề.

Ngọc "Rambo" tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

5 bị can còn lại gồm: Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú tại P.Lục Nam, TP.Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (49 tuổi, trú tại P.Bình Tân, TP.HCM); Nguyễn Công Hải (32 tuổi, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM); Lài Thành Viên (33 tuổi) và Phạm Thanh Đức (40 tuổi), cùng trú tại P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Quá trình điều tra, PC02 Công an TP.Bắc Ninh xác định, trong tháng 9.2026, Ngọc cùng nhóm bị can trên đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra cảnh sát đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Theo Công an TP.Bắc Ninh, Ngọc "Rambo" là một giang hồ mạng đã có 1 tiền án về tội "bắt giữ người trái pháp luật", 2 tiền sự về các hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội" và "đánh bạc".

PC02 Công an TP.Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

PC02 Công an TP.Bắc Ninh khuyến cáo người dân không lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung kích động bạo lực hoặc xúc phạm danh dự người khác.