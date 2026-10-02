Mạnh tay với 'giang hồ mạng' và những idol lệch chuẩn

Mạnh tay với "giang hồ mạng"

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý 3/2026 chiều 1.10, thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, đã thông tin về tình hình tội phạm trên không gian mạng.

Theo thiếu tướng Trần Văn Toản, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng sử dụng Facebook, TikTok để phát ngôn và có những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, dàn dựng mâu thuẫn, cổ xúy cho những lối sống, hành xử theo kiểu giang hồ.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó chánh văn phòng C01 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Nhóm này dàn dựng các nội dung trái sự thật, trái với thuần phong mỹ tục nhằm gia tăng lượng tương tác, tăng số lượng người theo dõi trên trang mạng xã hội, tạo lợi thế quảng cáo, lừa dối để bán hàng nhằm thu lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi, đặc biệt là của giới trẻ.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân và làm trong sạch môi trường mạng.

Phó chánh văn phòng C01 cho biết, thời gian qua, nhiều "giang hồ mạng" đã bị khởi tố, điều tra, xử lý, được dư luận xã hội quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Điển hình như vụ Huấn "Hoa Hồng" (tức Bùi Xuân Huấn, 41 tuổi, quê Yên Bái) cùng đồng phạm dùng ảnh hưởng trên không gian mạng để thông tin biết trước kết quả xổ số, khiến các bị hại tin tưởng chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này, đến nay C01 đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh của Huấn "Hoa Hồng" trong các clip đăng tải trên mạng xã hội trước khi bị khởi tố ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hay như vụ Hải SaPa TV (tức Vũ Hoàng Hải, 40 tuổi, trú P.Lào Cai, Lào Cai) kinh doanh thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc in logo của "Hải SaPa" nhưng thực chất là thịt trâu đông lạnh của Ấn Độ, đã có hành vi lừa dối khách hàng; cùng với vợ là Bùi Thị Kim Tuyến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tăng "sức đề kháng" cho giới trẻ trước thông tin độc hại

Thiếu tướng Toản cho hay, để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, C01 và công an các địa phương sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này nhằm giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm, nhất là về tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên, làm sạch môi trường mạng, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm.

Thời gian qua, hàng loạt "giang hồ mạng" bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thiếu tướng Toản cũng cho hay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ KH-CN yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện trách nhiệm xác thực tài khoản, ngăn chặn, bóc gỡ nội dung độc hại, vi phạm và khóa các tài khoản vi phạm, cung cấp thông tin để phục vụ các hoạt động điều tra và bảo vệ trẻ em theo quy định.

Cạnh đó, Bộ Công an cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà trường, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh và sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức, "sức đề kháng" cho giới trẻ trước những thông tin độc hại trên không gian mạng...