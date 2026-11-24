Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), tôi lại nghĩ về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Quảng Ngãi. Với Quảng Ngãi, những loại hình văn hóa truyền thống rất phong phú. Bởi nơi đây vừa có núi, vừa có biển và có dải đồng bằng trải dài hơn trăm cây số.

Hội bài chòi dân gian Ảnh:Nguyễn Tiến

Văn hóa của các dân tộc sinh sống ở Quảng Ngãi từng được công chúng nước ngoài đón nhận. Tôi có may mắn dẫn dắt một đoàn nghệ sĩ các dân tộc miền núi Quảng Ngãi sang biểu diễn tại Jeju (Hàn Quốc), nên tôi biết các bạn Hàn Quốc yêu thích những tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Quảng Ngãi như thế nào. Điều tôi mong mỏi là sau chuyến đi biểu diễn rất thành công ấy, các nghệ sĩ Quảng Ngãi sẽ có thêm nhiều cơ hội biểu diễn ở nước ngoài.

Bây giờ, Quảng Ngãi đã sáp nhập với Kon Tum, đội ngũ nghệ sĩ người dân tộc thiểu số của tỉnh cũng đông đảo hơn, vốn nghệ thuật truyền thống càng thêm phong phú. Đó là điều kiện thuận lợi để tổ chức những đoàn nghệ sĩ Quảng Ngãi đi biểu diễn ở nước ngoài.

Nhưng bao giờ cũng phải có điều kiện đủ, đó là sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với việc bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, tạo điều kiện đưa những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Quảng Ngãi đến với công chúng nhiều nước trên thế giới. Văn hóa là như thế, nếu làm được những điều ấy thì người Quảng Ngãi sẽ tự hào biết bao về văn hóa nghệ thuật của quê hương mình.

Người miền biển Quảng Ngãi có một hình thức diễn xướng dân gian đặc trưng là hát múa bả trạo (hay còn gọi là chèo bả trạo, hò bả trạo) ẢNH: MINH HỌA BỞI AI

Nói văn hóa là phải nói cụ thể. Chẳng hạn, người Kinh ở Quảng Ngãi có những điệu lý, điệu hò rất hay được lưu truyền qua nhiều thế hệ, có nghệ thuật bài chòi Trung bộ đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Làm thế nào để những loại hình nghệ thuật ấy tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay, không bị mai một?

Tôi nhớ, sinh thời, nhà thơ, nhà viết kịch Nguyễn Thế Kỷ (quê Quảng Ngãi, mất năm 2021) rất quan tâm tới nghệ thuật bài chòi. Ông tự bỏ tiền túi trợ giúp cho vài ba nghệ sĩ bài chòi Quảng Ngãi, tổ chức những cuộc biểu diễn bài chòi vào dịp Tết đến, xuân về. Sau khi ông Thế Kỷ qua đời, tôi cũng mong có thêm những người tiếp nối tâm huyết của ông đối với nghệ thuật bài chòi Quảng Ngãi.

Khi nói đến văn hóa, tôi thường nghĩ trước hết đến những giá trị truyền thống. Tôi nhớ, mỗi dịp cúng cá Ông (còn gọi là lễ cúng thần Nam Hải hay lễ hội cầu ngư), ngư dân vùng biển Quảng Ngãi thường có một hình thức diễn xướng dân gian đặc trưng là hát múa bả trạo (còn gọi là chèo bả trạo, hò bả trạo).

Trong tên gọi bả trạo, “bả” có nghĩa là cầm chắc, “trạo” là mái chèo. Bả trạo gợi hình ảnh những ngư dân vững tay chèo, đưa thuyền vượt sóng ra khơi. Tôi từng có dịp xem ngư dân ở quê hương nhà thơ Tế Hanh biểu diễn múa bả trạo. Những người múa xếp thành hai hàng, nhịp nhàng vung mái chèo theo lời hát của người dẫn xướng, thường được gọi là “ông già biển”. Tiếng hát, động tác và nhịp chèo hòa quyện, tạo nên một màn diễn xướng đậm sắc thái văn hóa miền biển Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi có vốn văn hóa, nghệ thuật dân gian phong phú như vậy. Nếu được gìn giữ và phát huy đúng mức, những giá trị ấy không chỉ góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là niềm tự hào của người dân Quảng Ngãi nói riêng và người Việt Nam nói chung.