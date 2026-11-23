Tối 23.11, tại sân vận động Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đêm hội cồng chiêng với chủ đề "Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị", kết hợp công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Các nghệ nhân biểu diễn mở màn chương trình Đêm hội cồng chiêng ẢNH: HẢI PHONG

Dự chương trình có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương và hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc.

Hơn 3.000 nghệ nhân hòa nhịp cồng chiêng, lan tỏa bản sắc

Đêm hội trở thành điểm nhấn của Tuần Văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, đồng thời là dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chào mừng thành công chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng ẢNH: HẢI PHONG

Sự hội tụ của hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào các dân tộc đã tạo nên không gian giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ trong hành trình gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hàng trăm lá cờ Việt Nam tung bay dưới sân vận động Kon Tum (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Những âm thanh cồng chiêng vang vọng cùng các màn trình diễn nghệ thuật, sắc màu trang phục truyền thống, điệu múa dân gian mang đến bức tranh văn hóa đa dạng, đậm bản sắc của vùng đất Quảng Ngãi.

Không chỉ là sân khấu trình diễn, đêm hội còn là dịp để các cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm tự hào về văn hóa dân tộc, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết sau gần 1 tháng tổ chức, Tuần Văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã thực sự trở thành ngày hội của các dân tộc trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu tại chương trình ẢNH: HẢI PHONG

Từ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo, các hoạt động được triển khai tại 96 xã, phường, đặc khu cùng nhiều cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc và thấm đượm tinh thần đoàn kết.

Theo ông Niên, chuỗi hoạt động đã kết hợp hài hòa giữa tri ân lịch sử, tôn vinh di sản với giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá tiềm năng và khát vọng phát triển của tỉnh. Từ lễ khởi công dự án sửa chữa Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, công bố và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum, tôn vinh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đến các hoạt động triển lãm, liên hoan cồng chiêng, xoang, trình diễn trang phục truyền thống, lễ hội đường phố, không gian văn hóa và ẩm thực, tất cả đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.

"Chủ đề 'Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị' gửi gắm một thông điệp sâu sắc: mỗi dân tộc có bản sắc riêng, nhưng khi được kết nối, tôn trọng và phát huy, tất cả sẽ hòa quyện, tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước. Để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tỏa sáng, trở thành động lực cho sự phát triển", ông Niên nhấn mạnh.

Khẳng định giá trị lịch sử, cách mạng của di tích

Tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đã trao bảng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum, thuộc phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở VH-TT-DL tỉnh.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL trao bảng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum, thuộc phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở VH-TT-DL tỉnh ẢNH: HẢI PHONG

Việc Nhà ngục Kon Tum được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử, cách mạng của di tích, nơi ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây cũng là niềm tự hào, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ những giá trị lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đông đảo người dân có mặt tại sân vận động Kon Tum từ sớm để chờ đón đêm hội

ẢNH: HẢI PHONG

Bà Phạm Mai Thanh Bình, (41 tuổi, ở phường Đăk Cấm), cho biết không khí đêm hội khiến chị cảm nhận như ngày tết, mọi người đều háo hức chờ đợi chương trình.

"Tôi đến đây từ rất sớm, nhưng phải hơn 19 giờ mới vào được cổng. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được thưởng thức chương trình đặc sắc tối nay. Phần tôi mong đợi nhất là màn trình diễn của các nghệ nhân", bà Bình chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trương Vĩnh Thanh (42 tuổi, ở phường Đăk Cấm) cho biết, ông cùng gia đình đến sân vận động Kon Tum từ 16 giờ để chọn chỗ ngồi và chờ xem các tiết mục biểu diễn. "Được thưởng thức nhiều tiết mục hay, đặc biệt là những màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc, tôi rất thích", ông Thanh nói

Toàn cảnh Đêm hội cồng chiêng tại sân vận động Kon Tum (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Đêm hội cồng chiêng không chỉ khép lại Tuần Văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Qua đó, những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và hiện diện trong đời sống hôm nay.