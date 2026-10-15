Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam, ngày 15.10, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích lịch sử Kim Đồng (Cao Bằng).
Tham gia chương trình, phía Việt Nam, có anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội; chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng; chị Nguyễn Thị Mai Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.
Sáng cùng ngày, đoàn bắt đầu chuyến hành trình đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Trước sự hùng vĩ của núi rừng Pác Bó và dòng suối Lê Nin trong xanh, nhiều thanh niên Trung Quốc tỏ ra vô cùng ấn tượng, trầm trồ trước phong cảnh nơi đây.
Nhiều thành viên đã lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc. Đi qua dòng suối Lê Nin, các đại biểu tiếp tục di chuyển vào tìm hiểu hang Cốc Bó - nơi Bác Hồ từng làm việc vào đầu năm 1941.
Các thành viên trong đoàn tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm bên dòng suối Lê Nin rồi tiếp tục di chuyển đến đầu nguồn suối, để đến hang Cốc Bó
ẢNH: LONG QUYỀN
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