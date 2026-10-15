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    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

    Long Quyền
    Long Quyền
    Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã có buổi tham quan, tìm hiểu lịch sử Cách mạng Việt Nam tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích Kim Đồng (Cao Bằng).

    Trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam, ngày 15.10, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đã đến tham quan, tìm hiểu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Khu di tích lịch sử Kim Đồng (Cao Bằng).

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 1.

    Thanh niên Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu hành trình tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Tham gia chương trình, phía Việt Nam, có anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội; chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng; chị Nguyễn Thị Mai Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

    Sáng cùng ngày, đoàn bắt đầu chuyến hành trình đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Trước sự hùng vĩ của núi rừng Pác Bó và dòng suối Lê Nin trong xanh, nhiều thanh niên Trung Quốc tỏ ra vô cùng ấn tượng, trầm trồ trước phong cảnh nơi đây.

    Nhiều thành viên đã lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc. Đi qua dòng suối Lê Nin, các đại biểu tiếp tục di chuyển vào tìm hiểu hang Cốc Bó - nơi Bác Hồ từng làm việc vào đầu năm 1941.

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 2.

    Các thành viên trong đoàn hào hứng, vui vẻ bắt đầu chuyến hành trình tìm hiểu, tham quan

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 3.
    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 4.
    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 5.
    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 6.

    Các thành viên trong đoàn tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm bên dòng suối Lê Nin rồi tiếp tục di chuyển đến đầu nguồn suối, để đến hang Cốc Bó

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 7.

    Đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng 5 đồng chí đã từ Trung Quốc về nước qua cột mốc 108. Bác vào ở tại nhà ông Lý Quốc Súng, sau đó chuyển vào hang Cốc Bó, hang Lũng Lạn và lán Khuổi Nặm

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 8.

    Các đại biểu tham quan, tìm hiểu về hang Cốc Bó. Ngày 4.5.1945, Bác cùng đoàn cán bộ rời Pác Bó về Tân Trào (Tuyên Quang) để chỉ đạo, tập hợp quốc dân tham gia tổng khởi nghĩa để giành chính quyền trong cả nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2.9.1945), nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 9.

    Sau khi tham quan, tìm hiểu Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, các đại biểu tiếp tục đến tham quan Khu di tích lịch sử Kim Đồng

    ẢNH: LONG QUYỀN

    Thanh niên Việt - Trung tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó- Ảnh 10.

    Chiều 15.10, đoàn đại biểu kết thúc chuyến tham quan Khu di tích lịch sử Kim Đồng. Dự kiến các đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ xuất cảnh về nước vào ngày mai 16.10, kết thúc tốt đẹp Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam

    ẢNH: LONG QUYỀN


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