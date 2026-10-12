Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc vun đắp tình hữu nghị qua 'Hành trình đỏ'

Tối 12.10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức chương trình chào mừng Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026" tại Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại chương trình ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Về phía Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc; và 100 đại biểu thanh niên hai nước.

Phát biểu tại chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời.

Dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Trong đó, giao lưu thanh niên giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội và vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, chương trình "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" được chính thức khởi động ngày 15.4.2025 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Từ khi chương trình được phát động, Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu, nghiên cứu, học tập và trải nghiệm dành cho thanh niên Trung Quốc.

Chị Hồ Hồng Nguyên mong muốn, mỗi đại biểu sau hành trình sẽ trở thành một đại sứ trẻ của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc để tiếp tục chia sẻ những trải nghiệm tốt đẹp, duy trì các kết nối và cùng thanh niên hai nước triển khai những sáng kiến hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thanh niên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự nỗ lực, chủ động của các tổ chức thanh niên hai bên, hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc", chị Hồ Hồng Nguyên nói.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng ông Vương Quần, Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã trao tặng các món quà lưu niệm ý nghĩa

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phát biểu đáp từ tại buổi tiệc, ông Vương Quần, Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, gửi gắm ba kỳ vọng tới các đại biểu thanh niên tham gia chương trình. Trước hết, ông mong muốn các bạn thanh niên trở thành những người kế thừa nguồn "gen đỏ" trong hành trình nghiên cứu học tập, khám phá hành trình lịch sử phấn đấu của thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước để tình hữu nghị thắm thiết.

Thứ hai, ông Vương Quần kỳ vọng thanh niên hai nước trở thành những người tích cực xây dựng tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, biết trân trọng các cơ hội nghiên cứu, học tập.

Thứ ba, thanh niên cần trở thành những người đồng hành trong sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước, truyền bá lý tưởng, niềm tin thành hành động, dấn thân vào cuộc xây dựng đất nước dựa trên nền tảng đóng góp sức trẻ, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Nhân dịp này, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng ông Vương Quần, Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã trao tặng cho nhau các món quà lưu niệm ý nghĩa.