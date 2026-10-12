Không ngừng phát huy giá trị truyền thống quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Tối 11.10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã tham dự buổi chuyên đề "Việt Nam - Trung Quốc: Từ đồng hành trong cách mạng đến hợp tác cùng phát triển", với sự tham dự của 100 đại biểu thanh niên hai nước.

Quang cảnh buổi chuyên đề tối 11.10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tham dự sự kiện có bà Trần Thị Minh Hương, Phó trưởng ban Đối ngoại nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung.

Về phía lãnh đạo hai đoàn đại biểu, có ông Lưu Vân Vĩ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc; chị Nguyễn Thị Mai Anh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi chuyên đề, ông Nguyễn Vinh Quang nhấn mạnh, quan hệ Việt - Trung nên hiểu một cách toàn diện, đó là quan hệ giữa hai Đảng, quan hệ giữa hai quốc gia và quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đề cập quan hệ giữa hai Đảng, ông Quang nhắc lại những kết nối từ đầu thế kỷ 20, khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã gặp gỡ các thanh niên Trung Quốc tại Paris (Pháp) năm 1922. Theo ông Quang, ở thời điểm gặp nhau, những người cộng sản hai nước đều có chung mục tiêu là tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; quá trình hoạt động cách mạng sau đó tiếp tục hình thành những mối liên hệ chặt chẽ.

Năm 1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam thanh niên cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc), tổ chức đào tạo lực lượng nòng cốt cho phong trào cách mạng ở trong nước.

Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung Nguyễn Vinh Quang chia sẻ tại sự kiện ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đến năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hồng Kông (Trung Quốc), trong bối cảnh có sự liên hệ chặt chẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng tổ chức Quốc tế Cộng sản.

Theo ông Quang, trục quan hệ hợp tác hai Đảng luôn đóng vai trò cốt lõi trong quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia, dẫn dắt quan hệ Việt - Trung đi đúng hướng. Về quan hệ nhà nước, ông Quang nhấn mạnh, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945, sau đó tháng 10.1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Và, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ông Quang cũng nhắc đến sự hỗ trợ của nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và cho biết hiện ở Việt Nam có hơn 1.000 ngôi mộ của những chiến sĩ Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam và nằm lại trên đất Việt Nam, đang được bảo tồn, chăm sóc chu đáo.

Không ngừng phát huy giá trị truyền thống

Ở góc độ quan hệ nhân dân, ông Quang nhấn mạnh, không đâu có quan hệ nhân dân đặc biệt như Việt Nam và Trung Quốc. Theo ông Quang, hai nước không những có chung biên giới hàng ngàn km, mà hai bên còn có truyền thống giao lưu hàng ngàn năm nay. Sự giao lưu tạo nên giao thoa giữa hai nền văn hóa lâu đời.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Quang cũng dẫn chứng sự phát triển của hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục và giao lưu thanh niên. Cụ thể, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,4 tỉ USD trong năm 2025. Giao lưu du lịch và trao đổi sinh viên cũng ngày càng mở rộng, tạo thêm cơ hội để người dân hai nước tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau.

Đặc biệt, theo ông Quang, nhu cầu thanh niên hai nước học ngôn ngữ của nhau ngày càng tăng, nhất là trào lưu thanh niên Việt Nam học tiếng Trung.

Với chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên hai nước, ông Quang đánh giá, đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động vào năm 2025.

"Hành trình đỏ" của thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc là hành trình tìm về cội nguồn tích cực để tích lũy những kiến thức lịch sử rất cần thiết, để hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hai nước, làm cơ sở cho những cống hiến tích cực sau này.

Nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ, ông Quang tin tưởng thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày nay sẽ tiếp bước cha anh và không ngừng phát huy giá trị truyền thống của quan hệ song phương, đem sức lực của mình, đem tài năng của tuổi trẻ cống hiến xứng đáng cho quan hệ Việt - Trung vì lợi ích của nhân dân hai nước hôm nay và mai sau.