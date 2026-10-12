Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc

Chiều 12.10, tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc do ông Trương Khôn, Bí thư Đảng ủy Báo làm trưởng đoàn, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc với Báo Thanh Niên (Việt Nam).

Cùng dự buổi tiếp có Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự vui mừng và gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới ông Trương Khôn cùng các thành viên đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Khôn nhấn mạnh, chuyến thăm lần này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đặc biệt là việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà ông Trương Khôn ẢNH: TUẤN MINH

Chia sẻ về mục đích chuyến đi, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên Trung Quốc cho biết chuyến thăm nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của anh A Đông, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác báo chí thanh niên hai nước; đồng thời đáp lễ chuyến thăm rất thành công của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên (Việt Nam) tới Trung Quốc vào tháng 9.2023.

Nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác, ông Trương Khôn đã chính thức đề xuất 4 nội dung trọng tâm phối hợp với Báo Thanh Niên (Việt Nam) trong thời gian tới, bao gồm: xây dựng nền tảng giao lưu truyền thông thanh niên Trung - Việt mang tính thể chế hóa; hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; phối hợp tổ chức các dự án thể thao học đường, thể thao thanh niên; và đặc biệt là dự án đồng sáng tạo phim ngắn bằng công nghệ AI với chủ đề "Thanh xuân đa sắc".

Dịp này ông Trương Khôn đã trân trọng trao tặng T.Ư Đoàn bức ảnh tư liệu quý giá do chính phóng viên của báo chụp khi phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 ẢNH: TUẤN MINH

Hợp tác thiết thực

Đáp lời đại diện Trung Quốc, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước sự sôi nổi và hiệu quả của các hoạt động giao lưu thanh niên hai nước. Đồng thời cho rằng đây là những cơ hội để thanh niên Trung Quốc và Việt Nam có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện lịch sử quý báu về Bác Hồ tại nước bạn.

Anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Báo Thanh Niên Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự nhất trí cao với các nội dung hợp tác mà phía bạn đề xuất. Anh Lâm cũng cho biết Báo Thanh Niên (Việt Nam) là một trong những tờ báo hàng đầu của Việt Nam, có sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đối với giới trẻ.

Buổi tiếp đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc tại T.Ư Đoàn ẢNH: TUẤN MINH

Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, những dự án hợp tác thiết thực này không chỉ giúp hai cơ quan báo chí lớn mạnh hơn trong kỷ nguyên số, mà còn góp phần hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bồi đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thế hệ trẻ hai nước mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Cùng ngày đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc đã đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa tại đây.

Anh Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (Việt Nam) thứ 5 từ phải qua cùng cán bộ nhân viên của Tòa soạn Hà Nội dẫn đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám ẢNH: TUẤN MINH

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc trải nghiệm in chữ Hán lên giấy bằng khuôn gỗ tại Văn Miếu ẢNH: TUẤN MINH