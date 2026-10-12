Từ hành trình đỏ, có thêm ý tưởng, hành động để tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 12.10, trong khuôn khổ Chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) diễn ra diễn đàn thanh niên Việt Nam - Trung Quốc "Tiếp nối mạch nguồn đỏ - cùng kiến tạo tương lai".

Quang cảnh diễn đàn thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chiều 12.10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phát biểu tại phiên thảo luận "Tiếp nối mạch nguồn đỏ - Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và tình hữu nghị cho thế hệ trẻ", anh Lương Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết trong khuôn khổ "Hành trình đỏ - Theo dấu chân Bác Hồ" tại Trung Quốc hồi tháng 8, anh đã có dịp ghé thăm Trường Dục Tài Nam Ninh.

Đây là một di tích rất có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam và đặc biệt là thể hiện thắm đượm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cạnh đó, vào năm 1951, Khu học xá Trung ương cũng được thành lập tại đây, với lớp học đầu tiên có 257 học viên, trong đó có 101 cán bộ cách mạng. Sau đó, hàng nghìn học sinh, sinh viên, cán bộ và giảng viên đã học tập, đào tạo tại trường.

Theo anh Lương Quang Huy, những dấu mốc lịch sử ấy cho thấy sự gắn bó, sự hàn gắn giữa 2 quốc gia, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn.

"Tình hữu nghị được vun đắp bằng việc cùng chăm lo cho thế hệ kế tiếp", anh Lương Quang Huy chia sẻ, đồng thời cho biết bản thân cần phải có trách nhiệm kế thừa lý tưởng bằng sự hiểu biết, chứng minh bản lĩnh bằng hành động và bồi đắp tình hữu nghị bằng trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Anh Lương Quang Huy chia sẻ tham luận tại diễn đàn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đề cập đến hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, anh Lương Quang Huy cho rằng 2 bên có thể lắng nghe, chia sẻ, học tập, tăng cường giao lưu về làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giữ gìn bản sắc và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Anh đề xuất kết nối cán bộ Đoàn, nhà nghiên cứu, giảng viên trẻ hai nước để đưa lý luận gần hơn và đi sâu trong thực tiễn; đồng thời tăng cường trao đổi học thuật, xây dựng các sản phẩm giáo dục song ngữ phục vụ cho sinh hoạt thanh niên.



Cơ hội tìm hiểu giá trị của tinh thần "kề vai sát cánh"

Cũng tại diễn đàn, anh Lữ Hâm Nam, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết từ khi dự án "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khởi động năm 2025, thanh niên hai nước đã theo dấu chân cách mạng của thế hệ lãnh đạo đi trước, tham quan các "di tích đỏ" tại Trung Quốc, tìm hiểu "gen đỏ" của tình hữu nghị Trung - Việt.

Anh Lữ Hâm Nam, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trình bày tham luận chiều 12.10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Anh Lữ Hâm Nam nhắc lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, từ hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc đến sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trong hành trình tại Việt Nam lần này, đoàn thanh niên Trung Quốc sẽ viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc tại Thái Nguyên, thăm hang đá ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc. Qua đó, các đại biểu có thêm cơ hội tìm hiểu những khó khăn, hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của tinh thần đoàn kết, kề vai sát cánh.

Hướng tới tương lai, anh Lữ Hâm Nam tin tưởng thanh niên hai nước sẽ phát huy vai trò quan trọng trong cuộc tiếp sức lịch sử trên chặng đường mới.

"Là thanh niên tham gia hành trình đỏ nghiên cứu lần này, tôi sẽ kế thừa những 'gen đỏ' của hai nước và sẽ là người xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, tiếp nối mối tình hữu nghị 2 nước Trung - Việt, xây dựng cộng đồng tương lai mang lại lợi ích cho nhân dân 2 nước", anh Lữ Hâm Nam nói và mong muốn các đại biểu tăng cường hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng 2 nước, kiên định hơn nữa ước mơ ban đầu vì lợi ích của nhân dân và phát triển của đất nước, đóng góp sức lực cho sự phát triển của khu vực và thế giới.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu kết luận tại diễn đàn ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị qua hành trình đỏ

Phát biểu kết luận diễn đàn, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh thế hệ trẻ không chỉ là những người thừa hưởng tình hữu nghị mà phải là những người trực tiếp gìn giữ, bồi đắp và làm cho tình hữu nghị ấy ngày càng phát triển bằng những hành động thiết thực của mình.

Theo chị Nguyên, kế thừa truyền thống không chỉ là ghi nhớ những câu chuyện lịch sử, mà quan trọng hơn là tiếp nối các giá trị tốt đẹp bằng tri thức, bản lĩnh, sự sáng tạo và những đóng góp cụ thể trong hiện tại, tương lai.

Các tham luận tại diễn đàn đã đề xuất nhiều hướng hợp tác cụ thể như sưu tầm, kiểm chứng tư liệu, số hóa những câu chuyện lịch sử hữu nghị, xây dựng sản phẩm giáo dục song ngữ; kết nối các nhà khoa học trẻ, tổ chức cuộc thi đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh; kết nối doanh nghiệp trẻ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp xanh và phổ cập kỹ năng số cho thanh niên vùng biên giới…

Chị Nguyên nhấn mạnh, trong khuôn khổ hành trình đỏ, các đại biểu sẽ tiếp tục đến Thái Nguyên, Cao Bằng, tìm hiểu những địa danh giàu truyền thống cách mạng và gắn bó với quan hệ hữu nghị hai nước. Chị kỳ vọng từ diễn đàn và hành trình đỏ này, mỗi đại biểu có thêm một tình bạn, một ý tưởng và một cam kết hành động để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.