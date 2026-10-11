Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự có các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng các đại biểu là Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các thời kỳ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và anh Bùi Quang Huy tham dự chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Tự hào 70 năm truyền thống

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng và tôn vinh chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Hội; những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử dân tộc. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển hôm nay, các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tình nguyện và cống hiến cho cộng đồng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định những thành tựu của Hội là kết tinh từ sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên. Hội vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1999, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 và Huân chương Lao động hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Quy, niềm tự hào về truyền thống càng thôi thúc tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam ý thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới của đất nước. Mỗi người trẻ cần không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới

Đề cập định hướng phát triển trong giai đoạn mới, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội IX Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII về vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với tương lai đất nước.

Các cán bộ Hội tham dự chương trình bày tỏ quyết tâm trong chặng đường mới ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thanh niên nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và năng lực sáng tạo. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần mới mà đất nước đang cần ở thanh niên là: "Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn".

Quán triệt tinh thần chỉ đạo này, anh Nguyễn Kim Quy cho rằng các cấp bộ Hội cần chuyển hóa niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước thành những chương trình, hoạt động cụ thể, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới. Hội cần tiếp tục chủ động thực hiện các định hướng và Chương trình hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội cũng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người trẻ; gắn phong trào thanh niên với xây dựng cộng đồng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại chương trình Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.