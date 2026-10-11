'Cháy' hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam" nhằm tạo tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, hiện đại dành cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP.Hà Nội; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tự tin và khả năng sáng tạo của thanh niên, sinh viên; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong giới trẻ thủ đô
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Ngay từ sớm, sân khấu ngoài trời tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục gần hồ Hoàn Kiếm đã rực rỡ sắc màu. Các tiết mục dự thi được đầu tư công phu về cả ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục, khéo léo kết hợp giữa vũ đạo hiện đại với các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Em nhỏ trên vai bố, du khách nước ngoài chăm chú theo dõi từng bước nhảy của thanh niên Việt Nam đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và kết nối
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Nhiều tiết mục có nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; các giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp con người Việt Nam; tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu của đất nước
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Cạnh đó, nhiều tiết mục cũng thể hiện vẻ đẹp của tuổi trẻ, cùng những giá trị tích cực của đời sống thanh niên đương đại
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
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