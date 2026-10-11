'Cháy' hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm

Không khí dưới khán đài náo nhiệt không kém khi thu hút đông đảo các bạn sinh viên, người dân thủ đô cùng rất nhiều du khách quốc tế vây kín khu vực biểu diễn. Cạnh đó, khán giả liên tục reo hò, cổ vũ nhiệt tình và giơ cao điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các nhóm nhảy