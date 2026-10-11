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    'Cháy' hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường

    Nhiều tiết mục vũ đạo sáng tạo, sôi động tại chương trình Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 gần hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tự tin và khả năng sáng tạo của thanh niên, sinh viên; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong giới trẻ.

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

    Sáng 11.10, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) diễn ra sự kiện Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.
    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

    Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam" nhằm tạo tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, hiện đại dành cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP.Hà Nội; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tự tin và khả năng sáng tạo của thanh niên, sinh viên; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong giới trẻ thủ đô

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.
    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

    Ngay từ sớm, sân khấu ngoài trời tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục gần hồ Hoàn Kiếm đã rực rỡ sắc màu. Các tiết mục dự thi được đầu tư công phu về cả ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục, khéo léo kết hợp giữa vũ đạo hiện đại với các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.

    Không khí dưới khán đài náo nhiệt không kém khi thu hút đông đảo các bạn sinh viên, người dân thủ đô cùng rất nhiều du khách quốc tế vây kín khu vực biểu diễn. Cạnh đó, khán giả liên tục reo hò, cổ vũ nhiệt tình và giơ cao điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của các nhóm nhảy

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 7.
    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 8.
    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 9.

    Em nhỏ trên vai bố, du khách nước ngoài chăm chú theo dõi từng bước nhảy của thanh niên Việt Nam đã tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và kết nối

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 10.

    Trong sáng 11.10 có 23 tiết mục. Theo thể lệ chương trình, mỗi nhóm có từ 5 - 20 thành viên, là nhóm nhảy thuộc trường đại học, học viện, cao đẳng, trường THPT; câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên; hoặc nhóm nhảy tự do, cộng đồng trên địa bàn

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 11.
    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 12.

    Nhiều tiết mục có nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; các giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp con người Việt Nam; tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu của đất nước

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 13.
    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 14.

    Cạnh đó, nhiều tiết mục cũng thể hiện vẻ đẹp của tuổi trẻ, cùng những giá trị tích cực của đời sống thanh niên đương đại

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    "Cháy" hết mình cùng Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026 tại hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 15.

    Ban tổ chức trao giải nhất, giải nhì, giải ba cho đại diện các nhóm nhảy tham gia chương trình Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên 2026

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


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