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Sáng 10.10, tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng'. Đây là chương trình trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Anh Nguyễn Kim Quy giới thiệu với ông Phạm Tất Thắng về các tư liệu đánh dấu 70 năm thành lập của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các đại biểu tham quan một số không gian trưng bày các sản phẩm khác của thanh niên cả nước
ẢNH: ĐÌNH HUY
Anh Nguyễn Kim Quy chụp ảnh cùng khách tham quan triển lãm
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