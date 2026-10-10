Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng'

Là người giới thiệu những tiết mục này, anh Sùng Mạnh Hùng cho biết, bản thân rất xúc động xúc động khi có cơ hội giao lưu, chia sẻ văn hóa truyền thống của quê hương Đồng Văn đến với người dân thủ đô và các cán bộ, lãnh đạo T.Ư Đoàn và MTTQ