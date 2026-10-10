    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng'

    Đình Huy
    Đình Huy
    Sáng 10.10, tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng'. Đây là chương trình trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 1.

    Dự lễ khai mạc có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các gương thanh niên được trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”...

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 2.

    Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 3.

    Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm và tham quan không gian triển lãm sau khi thực hiện nghi thức khai mạc

    ẢNH: XUÂN TÙNG

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 4.
    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 5.

    Anh Nguyễn Kim Quy giới thiệu với ông Phạm Tất Thắng về các tư liệu đánh dấu 70 năm thành lập của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 6.

    Ông Phạm Tất Thắng và các đại biểu thăm khu vực trưng bày của Báo Thanh Niên

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 7.
    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 8.
    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 9.

    Các đại biểu tham quan một số không gian trưng bày các sản phẩm khác của thanh niên cả nước

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 10.
    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 11.

    Anh Nguyễn Kim Quy chụp ảnh cùng khách tham quan triển lãm

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 12.

    Anh Nguyễn Kim Quy và NSƯT Trịnh Mai Nguyên chụp ảnh với ấn phẩm nhật báo của Báo Thanh Niên tại không gian triển lãm

    ẢNH: THU TRANG

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 13.
    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 14.

    Các bạn trẻ cũng hào hứng chụp ảnh tại triển lãm

    ẢNH: ĐÌNH HUY - XUÂN TÙNG

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 15.

    Người dân trải nghiệm một số sản phẩm tại không gian triển lãm

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 16.

    Phía ngoài không gian trưng bày, các đại biểu, người dân thủ đô và du khách nước ngoài thực hiện các tiết mục văn nghệ trên nền nhạc của đồng bào dân tộc Mông (Tuyên Quang) khiến không khí trở nên rất sôi động

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 17.

    Là người giới thiệu những tiết mục này, anh Sùng Mạnh Hùng cho biết, bản thân rất xúc động xúc động khi có cơ hội giao lưu, chia sẻ văn hóa truyền thống của quê hương Đồng Văn đến với người dân thủ đô và các cán bộ, lãnh đạo T.Ư Đoàn và MTTQ

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 18.

    "Đây là dịp hiếm hoi chúng tôi được giới thiệu những âm hưởng rộn ràng của tiếng khèn, tiếng sáo cùng những điệu múa cổ truyền độc đáo của đồng bào dân tộc Mông tới đông đảo du khách trong nước lẫn bạn bè quốc tế tại thủ đô Hà Nội", anh Hùng xúc động nói

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Khai mạc triển lãm '70 năm dấu ấn - tiếp nối khát vọng' - Ảnh 19.

    Người dân nhảy sạp bên ngoài không gian triển lãm

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Tin liên quan

    Hội tụ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

    Hội tụ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

    Trong 2 ngày 10 - 11.10 tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

    Khám phá thêm chủ đề

    Triển lãm Hồ gươm ông Phạm Tất Thắng anh Nguyễn Kim Quy Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận