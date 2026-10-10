Hội tụ Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", chuỗi hoạt động tập trung tái hiện chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội; tôn vinh đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời giới thiệu những mô hình, công trình, phần việc, sáng kiến và sản phẩm tiêu biểu của tuổi trẻ.

Các đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hội tụ trong chặng 4 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ A Pa Chải (tỉnh Điện Biên) năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Triển lãm giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp

Ngày 10.10, mở đầu chuỗi hoạt động là Ngày hội phát động toàn dân tập luyện thể dục thể thao tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia của các đại biểu được tuyên dương Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và hội viên, thanh niên.

Tiếp đó là Lễ tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", với các nội dung chào cờ, nghi thức chuyển đuốc chặng 7, phóng sự tổng kết, phát biểu, tri ân các đơn vị đồng hành và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Sáng 10.10, đoàn viên, thanh niên còn tham gia "Ngày thứ bảy tình nguyện" tại khu vực P.Hoàn Kiếm. Các hoạt động gồm hiến máu tình nguyện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhặt rác, dọn vệ sinh tại các xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Từ ngày 10 đến hết ngày 11.10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra triển lãm các gian hàng sản phẩm văn hóa tiêu biểu của thanh niên. Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Không gian triển lãm cũng giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và những sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào Hội. Bên cạnh đó là các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa.

Chiều 10.10, Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 diễn ra tại Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội. Chương trình được xây dựng theo mạch "Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp", kết hợp nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Lào ảnh: Nữ Vương

Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tôn vinh 15 gương thanh niên tiêu biểu có những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. Các nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện, an sinh xã hội đến lao động, sản xuất, văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Chương trình còn có các hoạt động giao lưu, giới thiệu hành trình của những người trẻ vượt qua khó khăn, dấn thân và cống hiến. Qua đó, những câu chuyện đẹp được lan tỏa, góp phần khích lệ thanh niên sống có ích, trách nhiệm và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Mít tinh, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và đại nhạc hội

Sáng 11.10, các đại biểu được tuyên dương Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" sẽ dâng hương tại Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh, thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Cùng thời gian, Liên hoan nhóm nhảy thanh niên, sinh viên diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tối 11.10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên 2026.

Lễ kỷ niệm gồm chương trình nghệ thuật chào mừng, chào cờ theo Nghi thức Hội, diễn văn kỷ niệm, phóng sự "Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển"; khen thưởng cấp Nhà nước cho tổ chức Hội; tuyên dương cán bộ Hội nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khép lại chương trình là nghi thức rước đuốc truyền thống, biểu dương lực lượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội và Đại nhạc hội thanh niên năm 2026. Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như: Hòa Minzy, Erik, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu năng lượng và đáng nhớ.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến trong thanh niên; đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.