'Tinh thần yêu nước hôm nay là dám lựa chọn con đường đổi mới sáng tạo'

Sáng 30.7, tại Lào Cai, đã diễn ra vòng bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 khu vực miền Bắc do Trung ương Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

35 dự án khởi nghiệp tranh tài tại vòng bán kết khu vực

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong bối cảnh đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, mở ra nhiều cơ hội để thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nền tảng của nền kinh tế mà còn là không gian rộng lớn để ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh.

Anh Nguyễn Kim Quy và anh Hà Đức Hải tham quan những sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nông thôn được triển lãm tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII cũng đã xác định "Tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" là một trong 5 nội dung trọng tâm của phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Anh Nguyễn Kim Quy khẳng định: "Đối với thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, tinh thần yêu nước hôm nay được thể hiện bằng việc dám lựa chọn con đường đổi mới sáng tạo; dám đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào từng sản phẩm; dám xây dựng những thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường; và hơn hết là dám trở về quê hương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương".

Các dự án khởi nghiệp thuyết trình tại cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức cho biết, Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 được phát động từ ngày 26.3, thu hút 315 hồ sơ của 33/34 tỉnh, thành đoàn. Sau vòng sơ khảo, 120 dự án được lựa chọn vào bán kết; riêng khu vực miền Bắc có 35 dự án tiêu biểu tranh tài trước hội đồng giám khảo.

Các dự án thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ, khai thác lợi thế địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chuỗi hoạt động đồng hành với thanh niên nông thôn

Trước đó, ngày 29.7, trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Ngày hội "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" năm 2026 và tọa đàm "Khởi nghiệp từ bản sắc địa phương: Cơ hội phát triển sản phẩm OCOP trong kỷ nguyên số".

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chương trình thu hút sự tham gia của các chuyên gia, doanh nhân và đông đảo đoàn viên, thanh niên. Các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn trong phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường liên kết vùng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực số và mở rộng kênh phân phối trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn về phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số, đã trang bị cho thanh niên kiến thức xây dựng thương hiệu, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Các đoàn viên thanh niên tham gia buổi tọa đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các đại biểu, đoàn viên còn tham quan các mô hình khởi nghiệp, cơ sở OCOP tiêu biểu tại Lào Cai để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường kết nối giữa các mô hình, doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp.

Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động, Trung ương Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành với thanh niên trong hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số.