Khởi nghiệp cùng bạn đời

Khởi nghiệp phải cần một người hiểu mình

Nhìn lại hành trình gây dựng Công ty TNHH sản xuất - thương mại Alpha Amin (xã Bình Hàng Trung, Đồng Tháp), anh Nguyễn Trung Tính (35 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Kim Thoa (31 tuổi) cho rằng lợi thế lớn nhất khi vợ chồng cùng khởi nghiệp là sự thấu hiểu và đồng lòng.

Theo anh Tính, lĩnh vực thủy sản luôn đối mặt rất nhiều áp lực. Đó là những bài toán về kỹ thuật sản xuất, biến động thị trường, rủi ro dịch bệnh hay thời tiết bất thường. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, việc người đồng hành trong công việc cũng chính là người bạn đời giúp cả hai có thể chia sẻ mọi áp lực và cùng nhìn về mục tiêu chung.

Vợ chồng anh Tính - chị Thoa ẢNH: THANH NAM

"Chúng tôi có thể trao đổi với nhau bất cứ lúc nào, cùng tìm cách giải quyết vấn đề và luôn có người sát cánh trong những thời điểm thử thách nhất", anh Tính chia sẻ.

Nhờ sự đồng hành ấy, từ một doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp non trẻ, Alpha Amin từng bước khẳng định vị thế trong ngành thủy sản. Mới đây, DN được trao giải bạc chất lượng vàng thủy sản VN do Hội Thủy sản VN tổ chức tháng 4.2026.

Cùng chung suy nghĩ, anh Ngô Hùng Vũ (33 tuổi), Phó giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát (xã An Thạnh Thủy, Đồng Tháp), cho rằng giá trị lớn nhất của việc vợ chồng cùng khởi nghiệp nằm ở sự thấu hiểu. "Khởi nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi; có lúc thiếu vốn, áp lực nhân sự, thị trường biến động hoặc dự án gặp khó khăn. May mắn là tôi và vợ (chị Bùi Thị Kim Thanh, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT của HTX - PV) cùng đi trên một hành trình nên hiểu được những áp lực, trăn trở và cả ước mơ của nhau", anh Vũ nói.

Vợ chồng anh Vũ - chị Thanh ẢNH: NVCC

Đối với anh Hồ Thanh Long (34 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Càng Long VL (xã Bình Phước, Vĩnh Long), sự đồng hành của người bạn đời còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. "Những lúc công việc gặp khó khăn, chúng tôi không chỉ là cộng sự mà còn là chỗ dựa tinh thần của nhau. Khi thành công, niềm vui cũng được nhân đôi vì cả hai đều đã cùng cố gắng và hy sinh để đạt được kết quả đó", anh chia sẻ. Vợ anh Long là chị Cao Thị Thanh Thơ (35 tuổi), Phó giám đốc công ty.

Khác biệt không phải trở ngại

Thực tế cả ba cặp vợ chồng nói trên đều thừa nhận chuyện bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Anh Tính và chị Thoa xem khác biệt là điều cần thiết để có thêm nhiều góc nhìn trước khi đưa ra quyết định. "Chúng tôi luôn thống nhất tranh luận trên cơ sở dữ liệu, thực tế sản xuất và lợi ích lâu dài của DN thay vì bảo vệ quan điểm cá nhân", chị Thoa cho biết.

Theo chị Thoa, mỗi người đều trình bày đầy đủ ý kiến, cùng phân tích ưu điểm, hạn chế và tác động của từng phương án. Khi mục tiêu cuối cùng là sự phát triển của DN, việc tìm được tiếng nói chung sẽ dễ dàng hơn.

Cách tiếp cận tương tự cũng được áp dụng tại HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát. Anh Vũ cho biết vợ là kỹ sư công nghệ sinh học nên thường nhìn vấn đề từ góc độ kỹ thuật, số liệu và tính khả thi. Trong khi đó, anh tập trung vào quản trị, đối ngoại và phát triển thị trường. "Có những lúc quan điểm hoàn toàn khác nhau. Nhưng nguyên tắc của chúng tôi là không cố thắng nhau trong tranh luận, mà cùng tìm phương án tốt nhất cho tập thể", anh Vũ nói và cho biết có không ít quyết định quan trọng của HTX được hình thành từ những cuộc tranh luận kéo dài giữa hai vợ chồng.

Với vợ chồng anh Long và chị Thơ, bí quyết nằm ở việc đặt lợi ích DN lên trên cái tôi cá nhân. Theo chị Thơ, sự khác biệt không phải là rào cản mà ngược lại còn giúp DN có góc nhìn đa chiều hơn trước những quyết định quan trọng.

Vợ chồng anh Long - chị Thơ ẢNH: NVCC

Anh Tính cho rằng một trong những nguyên nhân khiến nhiều mô hình kinh doanh gia đình thất bại là sự chồng chéo trong công việc. Bởi vậy, cần lựa chọn cách phân định rõ vai trò ngay từ đầu. "Khi đã có sự phân công rõ ràng, mỗi người được quyền chủ động trong lĩnh vực của mình nhưng vẫn thường xuyên trao đổi để đảm bảo hoạt động vận hành đồng bộ", anh Tính nói.

Còn ở HTX nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát, chị Thanh phụ trách điều hành sản xuất, nghiên cứu quy trình công nghệ, trong khi anh Vũ tập trung vào định hướng phát triển, kết nối đối tác và phát triển dự án. "Mỗi người phụ trách một mảng và tôn trọng chuyên môn của nhau. Khi đã thống nhất giao việc thì người còn lại hạn chế can thiệp quá sâu", anh Vũ chia sẻ.

Anh Long cho biết ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, hai vợ chồng xác định muốn DN phát triển bền vững thì phải phân công công việc cụ thể. Người phụ trách lĩnh vực nào sẽ được chủ động ra quyết định trong lĩnh vực đó và chịu trách nhiệm với kết quả. "Việc này giúp hạn chế đáng kể sự chồng chéo và tránh những xung đột không cần thiết", anh Long nói.