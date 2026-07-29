Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên năm 2026

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị. Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề được thanh niên quan tâm.

Ngày 29.7, tại trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề "Thanh niên Điện Biên khát vọng phát triển".

Chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và anh Mùa Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên năm 2026- Ảnh 1.

Các đại biểu chủ trì hội nghị

ẢNH: BTC

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức cho biết, hội nghị nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối thoại với thanh niên; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến thanh niên. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên năm 2026- Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên tham gia đối thoại tại các điểm cầu toàn tỉnh

ẢNH: BTC

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết xoay quanh 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Giải đáp những vấn đề được thanh niên quan tâm

Với tinh thần cởi mở, trách nhiệm và cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề được thanh niên quan tâm; đồng thời làm rõ nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh trong các lĩnh vực việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ và công tác thanh niên.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên năm 2026- Ảnh 3.

Ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời những kiến nghị của thanh niên

ẢNH: BTC

Thông qua hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển.

Hội nghị cũng là diễn đàn để thanh niên hiến kế, đóng góp ý tưởng xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, hội nhập và phát triển.

Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của đoàn viên, thanh niên. Các ý kiến tập trung vào những nội dung thiết thực như chuyển đổi số, tiếp cận chính sách, nguồn lực và môi trường phát triển cho thanh niên, thể hiện tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến. 

UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian tới.

Tin liên quan

Công bố bộ infographic về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Công bố bộ infographic về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố bộ infographic gồm 20 trang, khái quát toàn diện những nội dung cốt lõi của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đối thoại với thanh niên

Thanh niên Cà Mau đối thoại Chủ tịch tỉnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo chuyển số

Khám phá thêm chủ đề

đối thoại thanh niên Điện Biên Tỉnh đoàn Điện Biên Lê Văn Lương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận