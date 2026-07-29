Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên năm 2026

Ngày 29.7, tại trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề "Thanh niên Điện Biên khát vọng phát triển".

Chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chủ trì có ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và anh Mùa Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên.

Các đại biểu chủ trì hội nghị ẢNH: BTC

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức cho biết, hội nghị nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối thoại với thanh niên; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến thanh niên. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đoàn viên thanh niên tham gia đối thoại tại các điểm cầu toàn tỉnh ẢNH: BTC

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết xoay quanh 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: lao động, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Giải đáp những vấn đề được thanh niên quan tâm

Với tinh thần cởi mở, trách nhiệm và cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề được thanh niên quan tâm; đồng thời làm rõ nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh trong các lĩnh vực việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ và công tác thanh niên.

Ông Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời những kiến nghị của thanh niên ẢNH: BTC

Thông qua hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển.

Hội nghị cũng là diễn đàn để thanh niên hiến kế, đóng góp ý tưởng xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, hội nhập và phát triển.

Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của đoàn viên, thanh niên. Các ý kiến tập trung vào những nội dung thiết thực như chuyển đổi số, tiếp cận chính sách, nguồn lực và môi trường phát triển cho thanh niên, thể hiện tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến.

UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian tới.