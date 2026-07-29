Công bố bộ infographic về kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Bộ infographic về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được thiết kế trực quan, sinh động, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và bạn đọc dễ dàng tiếp cận những điểm mới, mục tiêu và định hướng lớn của nhiệm kỳ.

Nội dung infographic giới thiệu khái quát về Đại hội XIII với chủ đề: "Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" cùng khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Bộ infographic cũng điểm lại quy mô đại hội; những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; 5 yêu cầu đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới; các diễn đàn thảo luận cùng những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đáng chú ý, infographic giới thiệu phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 nội dung tiên phong; Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"; 13 chỉ tiêu của nhiệm kỳ; 7 chương trình, đề án trọng điểm cùng các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng Đoàn, công tác Đội và tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị.

Bộ infographic đồng thời cập nhật kết quả công tác nhân sự sau đại hội, giới thiệu Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và các cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong nhiệm kỳ mới, góp phần lan tỏa nhanh chóng những quyết nghị của đại hội tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

Báo Thanh Niên xin giới thiệu bộ infographic: