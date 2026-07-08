Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tạo 'hiệu ứng lan tỏa số' chưa từng có

T.Ư Đoàn vừa có Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu dư luận xã hội trong thanh niên về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với rất nhiều dấu ấn.

Theo đó, báo cáo đánh giá: Đại hội XIII đã tạo ra "hiệu ứng lan tỏa số" mạnh mẽ chưa từng có ở một kỳ Đại hội Đoàn.

Chuyển mạnh từ truyền thông một chiều sang truyền thông tương tác

Báo cáo cho thấy, qua khảo sát khoảng 850 bài báo chính thống, hơn 15.000 bài đăng Facebook và hơn 4.000 video TikTok, YouTube, tỷ lệ cảm xúc tích cực về đại hội chiếm khoảng 82,5%, trung tính 14%, băn khoăn góp ý xây dựng khoảng 3% và ý kiến tiêu cực chưa đến 0,5%.

Đây được xem là kết quả nổi bật, phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ trong cách tổ chức truyền thông, khi các thông điệp chính trị của tổ chức Đoàn được chuyển tải bằng ngôn ngữ trẻ trung, hình thức sáng tạo và phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ trong cách tổ chức truyền thông ẢNH: ĐINH HUY

Một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là việc chuyển mạnh từ truyền thông một chiều sang truyền thông tương tác, để đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia sáng tạo và chia sẻ nội dung.

Trước, trong và sau đại hội, các nền tảng số trở thành không gian lan tỏa rộng rãi các thông điệp như "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", "5 tiên phong", "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Các hashtag #daihoidoanxiii, #doancuachungta, #aoxanhgoituonglai xuất hiện đồng bộ trên Facebook, TikTok, Instagram, Threads, tạo thành chiến dịch truyền thông rộng khắp. Riêng TikTok ghi nhận tổng lượt xem liên quan các hashtag đại hội ước đạt hơn 180 triệu lượt trong thời gian cao điểm.

Đặc biệt, chiến dịch thay avatar Facebook hướng về đại hội đã thu hút sự hưởng ứng lớn của đoàn viên, thanh niên cả nước. Hàng triệu tài khoản mạng xã hội cùng phủ màu xanh thanh niên, tạo nên một "không gian đại hội" trên môi trường số.

Đại hội đã thu hút sự hưởng ứng lớn của đoàn viên, thanh niên cả nước ẢNH: ĐINH HUY

Không dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, T.Ư Đoàn còn phát hành các mẫu CapCut, khuyến khích đoàn viên tự sản xuất video, kể câu chuyện của chính mình. Đây là điểm mới khi mỗi bạn trẻ trở thành một "kênh truyền thông" góp phần lan tỏa tinh thần đại hội. Các hình thức truyền thông này đã tạo "hiệu ứng lan tỏa số" chưa từng có.

Báo chí chính thống giữ vai trò dẫn dắt

Song song với mạng xã hội, báo chí chính thống tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, chuyên sâu về đại hội.

Khoảng 850 bài viết trên các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương đã phản ánh toàn diện không khí đại hội, các nội dung thảo luận, phát biểu chỉ đạo, nhân sự khóa mới cũng như những điểm đổi mới của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Gian trưng bày của Báo Thanh Niên ở triển lãm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII thu hút sự quan tâm của đại biểu

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Các tuyến nội dung về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", "Đại hội không hoa", "Đại hội không giấy tờ", chuyển đổi số… trở thành những chủ đề được quan tâm rộng rãi.

Sự kết hợp giữa báo chí chính thống và mạng xã hội giúp thông tin đại hội vừa đảm bảo chiều sâu, vừa có tốc độ lan tỏa nhanh trong cộng đồng trẻ.

Một dấu ấn quan trọng khác là việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Mô hình "Đại hội không giấy tờ" tiếp tục được nâng cấp toàn diện với ứng dụng Đại hội XIII, tích hợp tài liệu điện tử, điểm danh, biểu quyết và tương tác của đại biểu. Việc sử dụng công nghệ không chỉ phục vụ công tác tổ chức mà còn trở thành thông điệp truyền thông mạnh mẽ về hình ảnh một tổ chức Đoàn đổi mới, hiện đại.

Bên cạnh đó, chatbot gửi thông điệp tới đại hội cho phép đoàn viên, thanh niên cả nước bày tỏ kỳ vọng, đề xuất, tâm tư thông qua nền tảng số. Hệ thống này đồng thời tạo nguồn dữ liệu phục vụ việc tổng hợp, phân tích những vấn đề thanh niên quan tâm.

Các nội dung về "Đại hội không giấy tờ", ứng dụng AI, chuyển đổi số nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ Gen Z. Nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần thanh niên phải đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đổi mới để gần thanh niên hơn

Không chỉ đổi mới trên nền tảng số, công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII còn ghi dấu bằng việc kết hợp giữa sự kiện chính trị với văn hóa đại chúng.

Ca khúc chính thức Áo xanh gọi tương lai trở thành điểm nhấn khi được lan tỏa mạnh mẽ qua các nền tảng mạng xã hội. Các hoạt động đồng diễn, dance challenge trên nền nhạc ca khúc này thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Ca khúc tại đại hội được lan tỏa mạnh mẽ ẢNH: ĐINH HUY

Với giai điệu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang tinh thần hành khúc thanh niên, ca khúc góp phần đưa thông điệp đại hội đến gần hơn với giới trẻ bằng cảm xúc thay vì chỉ qua khẩu hiệu.

Chương trình nghệ thuật tại đại hội cũng được đánh giá cao nhờ cách kể chuyện mới, kết nối lịch sử truyền thống với khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, phóng sự tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026 được thực hiện theo hình thức "không lời bình", để nhân vật và hình ảnh tự kể câu chuyện. Cách làm này tạo cảm xúc mạnh, phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại.

Kết quả truyền thông Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy tuyên truyền của tổ chức Đoàn: từ truyền đạt thông tin sang tạo trải nghiệm; từ vận động tham gia sang khơi dậy sự đồng hành, tự hào và trách nhiệm của thanh niên.