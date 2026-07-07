Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở

Sáng 7.7, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 Cụm hoạt động số 3, gồm các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Huế.

Cán bộ cấp thành phố về hỗ trợ cơ sở

Anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã chia sẻ nhiều mô hình sáng tạo trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chị Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cho biết, công tác Đoàn tại địa phương thời gian qua đạt nhiều kết quả thực chất nhờ bám sát tình hình thực tiễn.

Một trong những điểm nhấn là mô hình "Hành trình xanh - sát cơ sở - gỡ vướng mắc", huy động đội ngũ cán bộ, công chức trẻ từ các sở, ngành cấp tỉnh trực tiếp về xã, phường khó khăn vào cuối tuần để hỗ trợ xử lý các vấn đề chuyên môn tồn đọng trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mô hình này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao, lựa chọn là điển hình về cải cách hành chính để báo cáo T.Ư.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết, trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn, nhất là về nhân sự. Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai biệt phái cán bộ cấp thành phố về hỗ trợ cơ sở, trong đó có cán bộ biệt phái dài hạn 12 tháng và 15 cán bộ biệt phái ngắn hạn ít nhất 1 tháng. Đồng thời, Đà Nẵng triển khai kế hoạch kết nghĩa, tương trợ giữa các đơn vị mạnh với địa bàn khó khăn nhằm hỗ trợ 6 xã biên giới và 37 xã miền núi.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại Nghệ An, anh Hồ Phúc Hải, Phó bí thư thường trực phụ trách Tỉnh đoàn, cho biết, địa phương tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền bằng công nghệ số thông qua talkshow trực tuyến, tiểu phẩm truyền thông, các hoạt động thể thao hiện đại, ngoại ngữ để thu hút đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, Nghệ An triển khai 14 đội hình cấp tỉnh, 12 đội hình hoạt động tại nước bạn Lào, 3 đội hình hỗ trợ nâng cao năng lực số cùng hơn 30 đội hình tình nguyện tại các địa bàn trong tỉnh.

Tạo dấu ấn bằng những mô hình mới

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đánh giá 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn rất đặc biệt khi đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận tuổi trẻ Cụm hoạt động số 3 đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tạo dấu ấn bằng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: CTV

Đặc biệt, nhiều hoạt động chuyển đổi số thông qua mô hình "Mùa hè số", hỗ trợ xã, phường, thị trấn; các giải đấu thể thao, hội thi dành cho thanh thiếu nhi đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị các tỉnh, thành Đoàn trong cụm tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa 5 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo"; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gắn với hệ thống chỉ tiêu mới đã được đại hội xác lập.

Đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu các địa phương cần có sự điều phối, chỉ đạo thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng danh mục dự án tình nguyện cụ thể tại từng xã biên giới để các đội hình thanh niên tình nguyện bám sát nhu cầu thực tế, tránh tình trạng khảo sát, "tiền trạm" gây lãng phí nguồn lực.

Các cấp bộ Đoàn chủ động hơn trong việc hỗ trợ thanh niên xây dựng dự án khởi nghiệp; phối hợp vận động chính quyền địa phương quan tâm bố trí, ủy thác nguồn lực để tạo điều kiện bền vững cho thanh niên phát triển kinh tế.