Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Công tác Đoàn đã thiết thực, gần thanh niên hơn

Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, sáng 25.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thiếu niên nhi đồng đã có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc đã được triển khai phong phú, chú trọng không gian số, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp.

Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tiến tới hải đảo, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng còn nhiều khó khăn.

Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát với nhu cầu thực tiễn. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sáng 25.6 ẢNH: ĐÌNH HUY

Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu, đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn; đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại; phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập đồng thời nhấn mạnh "những hạn chế đó đòi hỏi Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn".

"Đổi mới để nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp hành động, để thực hiện tốt hơn yêu cầu của Đảng, gần thanh niên hơn, sát cơ sở hơn, hiệu quả hơn trong hoạt động, xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của chính thế hệ trẻ đối với tổ chức Đoàn thanh niên", người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới, sau gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên. Song yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng cấp bách. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc làm, kỹ năng, bản lĩnh văn hóa và an ninh mạng.

Lãnh đạo hiện tại và qua các thời kỳ dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: ĐINH HUY

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. "Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay, có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Năm nhiệm vụ trọng tâm cho Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031

Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năm nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay

Một là, làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống và khát vọng cống hiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, giáo dục lý tưởng không thể dừng ở khẩu hiệu, quan trọng là làm cho thanh niên "hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác".

Hai là, xây dựng thế hệ thanh niên học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Do đó, Đoàn phải cổ vũ mạnh mẽ tinh thần: "Thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo", giúp thanh niên biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới ra mắt tại đại hội ẢNH: ĐÌNH HUY

Ba là, đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Phong trào thanh niên "không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được". Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở.

Bốn là, đồng hành thiết thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện. Đoàn phải thực sự là người bạn gần gũi, tin cậy, "hiểu thanh niên, nghe thanh niên, nói được tiếng nói của thanh niên và cùng thanh niên tìm lời giải cho những vấn đề thiết thân, thiết thực".

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu ra mắt Ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá XIII ẢNH: ĐINH HUY

Thứ năm là xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, "không hành chính hóa, không xa cơ sở; không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động".

Hoài bão lớn bắt đầu từ những việc làm thường ngày

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đoàn. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh: công tác thanh niên là trách nhiệm của cả Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội, không phải nhiệm vụ riêng của Đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn".

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước mong mỗi thanh niên hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng bắt đầu từ những việc làm thường ngày: học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, trách nhiệm, tự hào về dân tộc, yêu thương đồng bào, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải, dấn thân vì việc chung". Và khi bước ra thế giới, mỗi thanh niên Việt Nam phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: "tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế."