Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư

Ngày 24.6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an T.Ư, Bộ Công an trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia...

Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới cho kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, lực lượng công an quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Công an cần tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng lực lượng CAND “ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) và thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…