Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không giao việc bằng khẩu hiệu

Chiều 22.6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đề nghị, các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên và các đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án.

Về các văn bản nền tảng hoạt động của Ban Chỉ đạo, phiên họp cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và chương trình công tác năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXViệt Nam

Với báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết số 79- NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức mới về kinh tế nhà nước, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đối với các nguồn lực chiến lược của quốc gia; tạo bước đột phá trong quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Về báo cáo chuyên đề cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, yêu cầu trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh, gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Cùng đó, hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Xây dựng và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia. Xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược; cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Đối với báo cáo về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Ban Chỉ đạo yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát từng nguồn thải sang quản trị chất lượng môi trường không khí theo mục tiêu.

Phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ, hiện đại; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm; xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng nguồn phát thải.

Tạo đột phá về thể chế, pháp luật

Về báo cáo tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026, Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Không gian phiên họp ẢNH: DANGCONGSAN.Việt Nam

Cần chuyển từ tư duy quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Về Đề án "Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bộ luật Tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới", Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế tố tụng theo hướng hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ công lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm với yêu cầu khuyến khích khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về tổ chức thực hiện, từ nay đến cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung, sớm hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan.

Đồng thời, chuẩn bị thật tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn để trình ra Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn thi hành.

Phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật các lĩnh vực trọng tâm.

Cùng đó, cơ quan thường trực định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những công việc đã hoàn thành, việc chậm, việc khó, việc vượt thẩm quyền, việc cần phải tháo gỡ, không giao việc bằng khẩu hiệu, không chấp nhận tình trạng đã triển khai, đang nghiên cứu, đã quán triệt nhưng không xác định được sản phẩm nào đã hoàn thành, văn bản nào đã ban hành và thủ tục nào đã cắt giảm, xung đột pháp luật nào đã được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần tạo đột phá mới về thể chế, pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển để thể chế không còn là điểm nghẽn mà phải là nguồn lực cho phát triển.