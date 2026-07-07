Đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII thành lời hiệu triệu

Chiều 7.7, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2026 của Cụm Hoạt động số 5. Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, các ban, bộ phận T.Ư Đoàn; lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn: Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, TP.HCM.

Chị Hồ Hồng Nguyên chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: TRỊNH LÝ

Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn

Tại hội nghị, các tỉnh, thành đoàn đã chia sẻ nhiều kết quả nổi bật trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là các mô hình đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số và hỗ trợ cơ sở.

Đại diện Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, nhằm đồng hành với quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị đã thành lập 64 đội hình thanh niên tình nguyện tại các địa bàn dân cư. Các đội hình tập trung hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao năng lực số và tham gia chỉnh trang hạ tầng nông thôn.

Tỉnh đoàn Cà Mau tham dự trực tuyến và cho ý kiến tại hội nghị

ẢNH: CTV

Tại An Giang, Tỉnh đoàn đã chú trọng chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức phong trào. Việc ứng dụng công nghệ, đổi mới cách thức triển khai đã giúp nhiều mô hình sáng tạo phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng.

Thành đoàn TP.HCM chia sẻ nhiều kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động Đoàn. Hệ thống theo dõi trực tuyến được triển khai đến cơ sở giúp đánh giá chính xác, kịp thời hiệu quả phong trào. Thành đoàn cũng tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: đổi mới phương thức hoạt động, phát huy trí thức trẻ và tăng cường kết nối liên vùng.

Đặc biệt, mô hình "Mùa hè số" trở thành điểm nhấn khi huy động sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ.

Các đại biểu tham gia trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: TRỊNH LÝ

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng nêu khó khăn về nhân sự, kinh phí hoạt động sau quá trình tinh gọn bộ máy; đồng thời kiến nghị T.Ư Đoàn có thêm cơ chế hỗ trợ để đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả trong giai đoạn mới.

"Tiếp lửa" cho cán bộ Đoàn

Kết luận hội nghị, chị Hồ Hồng Nguyên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và nhiều cách làm sáng tạo của các tỉnh, thành đoàn trong bối cảnh có nhiều thay đổi, thách thức.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nghị lực và ý chí của đội ngũ cán bộ Đoàn để thích ứng với bối cảnh mới, trong đó có việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi mô hình hoạt động và những tác động trực tiếp đến phong trào ở cơ sở.

Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại chương trình ẢNH: TRỊNH LÝ

"Các tỉnh, thành đoàn trong Cụm hoạt động số 5 đã cho thấy sức bật, sức sống phong trào và sức sáng tạo rất nổi bật", chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, tiên phong trong những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là triển khai nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Các đơn vị cần rà soát chương trình công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị để bổ sung những nội dung mới, bảo đảm bám sát tinh thần nghị quyết.

"Việc triển khai nghị quyết không chỉ dừng lại ở hội nghị hay ban hành văn bản. Thước đo cuối cùng phải là thực tiễn phong trào. Phương thức triển khai phải sinh động, hấp dẫn, phù hợp với thanh niên từng địa phương, để Nghị quyết Đại hội Đoàn thực sự trở thành lời hiệu triệu, sự thôi thúc đối với cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi", chị Hồ Hồng Nguyên nói.

Về công tác cán bộ Đoàn cơ sở, Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ với những áp lực hiện nay, đồng thời đề nghị đội ngũ bí thư tỉnh, thành đoàn tăng cường đi cơ sở, động viên, "tiếp lửa" cho cán bộ Đoàn. Theo chị Hồ Hồng Nguyên, bên cạnh cơ chế, chính sách, sức sống lớn nhất của tổ chức vẫn đến từ tâm huyết, tình yêu Đoàn và tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ.

Chị Hồ Hồng Nguyên cũng kỳ vọng Cụm hoạt động số 5, với lợi thế có TP.HCM và các địa phương phía nam giàu tiềm năng, sẽ trở thành cụm dẫn đầu cả nước về sáng tạo, chuyển đổi phương thức hoạt động; tăng cường liên kết không chỉ về chương trình mà cả dữ liệu, mô hình, nguồn lực để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.