Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Chiều 25.6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên làm việc thứ tư - phiên bế mạc.

Tiếp thu đầy đủ, sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu bế mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khẳng định đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, mở ra nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, tiên phong đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu bế mạc đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng đông đảo cán bộ Đoàn các thời kỳ đã góp phần tạo nên thành công của đại hội.

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội. "Chúng tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và xem đó là định hướng chiến lược, là mệnh lệnh từ thực tiễn và là động lực chính trị mạnh mẽ để toàn Đoàn cụ thể hóa thành chương trình hành động thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ XIII", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo anh Bùi Quang Huy, đại hội đã thảo luận dân chủ, trách nhiệm và thông qua nhiều văn kiện quan trọng, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên; Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn theo đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển của tổ chức Đoàn.

Theo anh Bùi Quang Huy, trong nhiệm kỳ mới, đại hội xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, khát vọng, tri thức, sức khỏe và bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt.

Quyết tâm xây dựng Đoàn vững mạnh

Một trong những điểm nhấn được anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh là việc triển khai phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà chia tay những cán bộ thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XIII ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Phong trào tập trung vào các nội dung tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Song song với đó là chương trình phát triển toàn diện thanh niên về học tập, trí tuệ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, tạo nền tảng để hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có năng lực hội nhập và cống hiến.

Anh Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đại hội xác định triển khai hiệu quả 5 nhiệm vụ đột phá, 13 chỉ tiêu trọng tâm và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ XIII.