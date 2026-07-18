Khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN. Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn.

Định hướng hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và định hướng hoạt động của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.

Trọng tâm của hội nghị là thảo luận, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sau khi tiếp thu ý kiến góp ý. Bên cạnh đó, hội nghị cũng xem xét Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2026 cùng định hướng công tác năm 2027, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận nhiều nội dung về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn như Quy chế bầu cử trong Đoàn, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XIII và phân công công tác đối với các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến về Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đối với công tác Đội, hội nghị xem xét Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời thảo luận việc thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa X.

Giáo dục lý tưởng cần gắn với các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, bày tỏ sự đồng tình cao với các dự thảo chương trình. Chị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật, bổ sung các hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức cơ sở Đoàn, đặc biệt là cần có cơ chế sửa đổi, bổ sung kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Chị cũng đề xuất việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nhấn mạnh việc cần đổi mới cách thức triển khai để thu hút, tập hợp thanh niên, nhất là trong bối cảnh các tỉnh đang tích cực thực hiện mục tiêu đổi mới, sáng tạo.

Anh Nguyễn Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cao, xuất phát từ kinh nghiệm hoạt động tại địa bàn đô thị. Anh cho rằng cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Cần xây dựng lộ trình cụ thể, có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, anh Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi, gắn với các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo thực tế để tạo sức lan tỏa, thu hút giới trẻ tham gia. Anh cũng lưu ý về việc cần có các giải pháp đồng bộ để phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Anh Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an, cho rằng cần đẩy mạnh hướng dẫn học tập chuyên đề về Chỉ thị 07 (Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" - PV). Anh đề nghị tổ chức một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt dành cho tuổi trẻ trong năm 2027, nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Theo anh Đồng Đức Vũ, đây là hoạt động cần thiết, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ trẻ, đồng thời sẽ là điểm nhấn quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn, góp phần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn đối với các hoạt động tri ân.

Chuyển mạnh từ tư duy phong trào sang tạo tác động thực chất

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy yêu cầu toàn Đoàn cần khẩn trương, tích cực chuyển đổi phương thức hoạt động, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Hội đồng Đội T.Ư khóa X ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII. Tinh thần cốt lõi trong giai đoạn này là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy triển khai phong trào đơn thuần sang tư duy tạo tác động thực chất, gắn với các sản phẩm cụ thể. Để làm được điều đó, anh Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn phải tập trung triển khai chương trình hành động với các nhóm giải pháp, đi kèm với việc hoàn thiện các quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể. Việc thực hiện phải bám sát phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo được kết quả đầu vào, đầu ra và sự lan tỏa).

Theo anh Bùi Quang Huy, công tác cán bộ được xác định là gốc rễ của mọi phong trào. Các cấp cần khẩn trương kiện toàn bộ máy, khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ Đoàn tại địa bàn dân cư, đặc biệt là tại các xã, phường, đặc khu. Việc rà soát, bổ sung những nơi còn thiếu Bí thư Đoàn phải được thực hiện khẩn trương, đảm bảo quy trình và chất lượng. Song song đó, công tác chuyển đổi số phải được thực hiện toàn diện và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Về công tác kiểm tra, giám sát, anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải chủ động, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đặc biệt, trong quản lý tài chính, tài sản, phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đề cập đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu thanh niên một cách thiết thực, chủ động. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quét và phân tích dữ liệu, định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề nóng trên không gian mạng. Đồng thời, kiên trì thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lan tỏa thông tin tích cực để lấn át những thông tin sai lệch, độc hại.