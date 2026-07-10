Đại hội Đoàn toàn quốc đã đạt được những con số ấn tượng

Chiều 10.7, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn.

Sớm đưa tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc vào đời sống đoàn viên, thanh niên

Đánh giá toàn diện quá trình tổ chức đại hội, anh Bùi Quang Huy khẳng định đại hội đã đạt được những con số ấn tượng về truyền thông với hơn 857 bài báo chính thống, hơn 15.000 bài đăng trên Facebook, thu hút gần 500 triệu lượt xem và tỷ lệ cảm xúc tích cực lên tới 82%.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh công tác nội dung được chuẩn bị bài bản, sớm, bám sát tinh thần chỉ đạo của T.Ư. Các diễn đàn đại hội đã phát huy tốt vai trò lấy ý kiến từ nhiều đối tượng chuyên gia, nhà xuất bản, thanh niên.

Công tác tổ chức, lễ tân, an ninh, y tế được triển khai chu đáo, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có sự cố phát sinh. Anh Huy biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tiểu ban, các đơn vị và lực lượng tình nguyện viên.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen cho 5 tập thể (trong đó có Báo Thanh Niên) có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất, bao trùm công tác tổ chức của đại hội là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong các khâu, thể hiện sự thích ứng với quá trình chuyển đổi số; tiết kiệm chi phí in ấn; giúp quá trình tham gia đại hội của đại biểu thuận tiện và dễ dàng hơn.

Anh Huy cũng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm" phải luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sau đại hội. Anh Huy yêu cầu các đơn vị cần sớm triển khai các nghị quyết, chương trình hành động để đưa tinh thần đại hội thấm sâu vào đời sống đoàn viên, thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy (thứ 6 từ trái sang) trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc, trong đó có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên (thứ 7 từ trái sang) ẢNH: TUẤN MINH

Dịp này T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen cho 68 cá nhân trong đó có 6 cá nhân của Báo Thanh Niên ẢNH: TUẤN MINH

Cuốn sách "Thời hoa lửa" đã chạm đến trái tim người đọc

Trong phần phát biểu về các ấn phẩm lịch sử tại đại hội, anh Bùi Quang Huy đã dành sự quan tâm đặc biệt đến cuốn sách "Thời hoa lửa" do Báo Thanh Niên thực hiện.

Anh Bùi Quang Huy đánh giá đây là một nỗ lực lớn, một cách làm mới đầy ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Thay vì những tài liệu khô khan, cuốn sách đã tái hiện chân thực, xúc động chặng đường cống hiến đầy tự hào của các thế hệ thanh niên đi trước.

Cuốn sách Thời hoa lửa do Báo Thanh Niên thực hiện được nhiều bạn trẻ quan tâm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, dấu ấn của cuốn sách không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở sự lan tỏa cảm xúc mạnh mẽ. Thực tế cho thấy, đã có những đại biểu không kìm được xúc động, thậm chí rơi nước mắt khi đọc những trang viết về sự hy sinh cao cả và lý tưởng của "Thời hoa lửa".

Đó chính là minh chứng thuyết phục nhất cho thấy cuốn sách đã thực sự chạm đến trái tim người đọc, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.