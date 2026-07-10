Đại hội Đoàn toàn quốc đã đạt được những con số ấn tượng

Chiều 10.7, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
Dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn.
Sớm đưa tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc vào đời sống đoàn viên, thanh niên
Đánh giá toàn diện quá trình tổ chức đại hội, anh Bùi Quang Huy khẳng định đại hội đã đạt được những con số ấn tượng về truyền thông với hơn 857 bài báo chính thống, hơn 15.000 bài đăng trên Facebook, thu hút gần 500 triệu lượt xem và tỷ lệ cảm xúc tích cực lên tới 82%.
Công tác tổ chức, lễ tân, an ninh, y tế được triển khai chu đáo, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có sự cố phát sinh. Anh Huy biểu dương sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tiểu ban, các đơn vị và lực lượng tình nguyện viên.
Điểm nổi bật dễ nhận thấy nhất, bao trùm công tác tổ chức của đại hội là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong các khâu, thể hiện sự thích ứng với quá trình chuyển đổi số; tiết kiệm chi phí in ấn; giúp quá trình tham gia đại hội của đại biểu thuận tiện và dễ dàng hơn.
Anh Huy cũng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần "Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm" phải luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động sau đại hội. Anh Huy yêu cầu các đơn vị cần sớm triển khai các nghị quyết, chương trình hành động để đưa tinh thần đại hội thấm sâu vào đời sống đoàn viên, thanh niên.
Cuốn sách "Thời hoa lửa" đã chạm đến trái tim người đọc
Trong phần phát biểu về các ấn phẩm lịch sử tại đại hội, anh Bùi Quang Huy đã dành sự quan tâm đặc biệt đến cuốn sách "Thời hoa lửa" do Báo Thanh Niên thực hiện.
Anh Bùi Quang Huy đánh giá đây là một nỗ lực lớn, một cách làm mới đầy ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Thay vì những tài liệu khô khan, cuốn sách đã tái hiện chân thực, xúc động chặng đường cống hiến đầy tự hào của các thế hệ thanh niên đi trước.
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