Cán bộ Đoàn phải làm việc theo tinh thần '5 phải, 4 không'

Chiều 10.7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2026.

Nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Huy, điểm nổi bật đầu tiên là cơ quan Trung ương Đoàn đã xây dựng được văn hóa cộng đồng trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo" gồm: dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo đầu vào, đo đầu ra, đo tác động được áp dụng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Điểm lại những kết quả nổi bật, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các ban, đơn vị đã tham mưu hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như: tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, Trung ương Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 thành viên; Ban Thường vụ gồm 25 thành viên và Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 5 thành viên.

Ngay sau đại hội, chương trình Đại nhạc hội "Concert Thanh Xuân" với quy mô 20.000 khán giả tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã tạo nên ngày hội thực sự của tuổi trẻ.

Anh Huy cho rằng, những kết quả này có được nhờ sự vào cuộc của tất cả các ban, đơn vị từ khối phong trào, báo chí đến các trung tâm sự nghiệp. Các hoạt động lớn của Trung ương Đoàn đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tham dự và được dư luận đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành trong hệ thống Đoàn có sự chủ động, đồng bộ; công tác xây dựng tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt theo chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Cán bộ Đoàn thời kỳ mới theo phương châm '3 gần'

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị mỗi cán bộ phải rèn tinh thần trách nhiệm cao trong công việc theo phương châm "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả và "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.

Anh Huy yêu cầu toàn cơ quan phải đi đầu trong chuyển đổi số, sử dụng triệt để phần mềm i-MTTQ, biến chuyển đổi số thành thói quen tự nhiên trong hoạt động. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn cần phát huy vai trò chủ đạo trên mặt trận tư tưởng, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để định hướng dư luận trong thanh thiếu nhi.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng 7 cá nhân được trao Huân chương Lao động ẢNH: TUẤN MINH

Đồng thời, các đơn vị tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm; tổ chức hiệu quả các hoạt động lớn trong những tháng cuối năm và nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ.

"Phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới theo phương châm '3 gần': gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số", anh Huy nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Trung ương Đoàn đã tổ chức trao Huân chương Lao động cho 7 cá nhân có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.