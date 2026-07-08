Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn

Sáng 8.7, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 4, với sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo ban, bộ phận phụ trách của T.Ư Đoàn, đại diện các tỉnh đoàn trong cụm gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm hoạt động số 4 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Thái An chủ trì hội nghị ẢNH: TRỊNH LÝ

Theo báo cáo, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên các đơn vị trong cụm tiếp tục ổn định; đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Điểm nhấn nổi bật là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được triển khai bằng nhiều hình thức đổi mới. Các đơn vị duy trì hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương nhiều gương thanh niên tiên tiến, cán bộ Đoàn, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Công tác giáo dục truyền thống được đẩy mạnh thông qua các hành trình về nguồn, số hóa địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét. Trong phong trào "Thanh niên tình nguyện", tuổi trẻ các tỉnh triển khai hàng trăm công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, trồng hàng trăm nghìn cây xanh, hỗ trợ an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi và người dân khó khăn.

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được thúc đẩy mạnh mẽ với các cuộc thi sáng tạo, tin học trẻ, hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp, chuyển đổi số cộng đồng. Các mô hình như "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Bình dân học vụ số", đội hình thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: TRỊNH LÝ

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các tỉnh trong cụm khi triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thay đổi sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức Đoàn trực thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, sau 1 năm triển khai mô hình mới, các cấp bộ Đoàn đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng cũng đang đối diện không ít khó khăn. Địa bàn hoạt động rộng hơn, đầu mối cơ sở nhiều hơn trong khi đội ngũ cán bộ chuyên trách giảm, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. "Nếu bộ máy mới mà vẫn vận hành theo cách cũ thì chắc chắn không hiệu quả", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; trong đó cần khắc phục tình trạng hành chính hóa, phát huy tối đa vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đội ngũ thủ lĩnh thanh niên ở cơ sở. Mỗi cán bộ Đoàn cần được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để nâng cao hiệu quả triển khai phong trào.

Một nhiệm vụ quan trọng được anh Nguyễn Tường Lâm lưu ý là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Các cấp bộ Đoàn cần coi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhằm giảm tải công việc hành chính, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, quản lý, tổng hợp thông tin và điều hành hoạt động.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, anh Nguyễn Tường Lâm yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm cán bộ Đoàn nắm chắc định hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, để cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp.