Thủ tướng: Đưa Điện Biên thành điểm kết nối kinh tế khu vực

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc ẢNH: UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn của Điện Biên: quy mô kinh tế còn khiêm tốn, tỷ trọng trong GDP cả nước chỉ chiếm 0,3% (đứng thứ 33/34); cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, chưa bền vững.

Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn bất cập; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; hạ tầng giao thông, hạ tầng truyền tải điện còn thiếu đồng bộ; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế. Đời sống một bộ phận đồng bào còn khó khăn...

Thủ tướng yêu cầu tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu hiện đại tại Tây Trang, A Pa Chải, đưa Điện Biên trở thành đầu mối thương mại biên mậu, logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực. Biến lợi thế sân bay Điện Biên, Di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử, hệ thống các di sản, cảnh quan đặc sắc như cánh đồng Mường Thanh, lễ hội hoa ban… trở thành nguồn lực phát triển du lịch.

Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại, hiệu quả; chủ động đề xuất bổ sung các dự án điện gió, điện mặt trời vào quy hoạch điện quốc gia điều chỉnh.

Phát triển nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững; giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, bảo đảm đạt 100% kế hoạch; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, chú ý khai thác hiệu quả tuyến đường cao tốc; cụ thể hóa mô hình "4 cực tăng trưởng", trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ - Mường Thanh - Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng của tỉnh.

Ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối giao thông, truyền tải điện, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, đưa "Điện Biên không phải là điểm cuối, mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực".

Thủ tướng lưu ý tỉnh cần quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực điều hành của các sở, ngành và cấp xã, phường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới.

Ngoài ra, tập trung hoàn thành việc xây dựng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 (khởi công trong năm 2025) trước ngày 30.8, để khánh thành đồng loạt ngày 5.9; 5 trường còn lại hoàn thành đúng tiến độ.