Thủ tướng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, sáng 25.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 và thăm, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng tại P.Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ ẢNH: TTXVN

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và nhân dân ta.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tại tổ dân phố Văn Minh (P.Điện Biên Phủ).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Phí Hương Dũng ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của thương binh Phí Hương Dũng và gia đình.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, những người có công với đất nước.

Thủ tướng mong thương binh Phí Hương Dũng luôn khỏe mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, gương mẫu thực hiện và vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.