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Thời sự

Cơ chế, chính sách với người có công ngày càng được hoàn thiện

Mai Hà
Mai Hà
Sáng 16.7, nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.

Gần 50 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh từ các chiến trường qua các thời kỳ về điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng. Trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với 103 người có công và thân nhân người có công, gồm các thương binh, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cơ chế, chính sách với người có công ngày càng được hoàn thiện- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh

Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động và thay mặt Chính phủ gửi tới các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm và toàn thể thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước những lời thăm hỏi ân cần, những lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân", suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công với cách mạng và thân nhân.

Chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện; đối tượng ngày càng được mở rộng; chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được cả xã hội đồng lòng hưởng ứng, sẻ chia.

Nhân dịp này, Thủ tướng thông tin tới các thương binh, bệnh binh về nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ nằm lại trong lòng đất mẹ VN và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ ngày 15.3.2026), cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, đồng thời để cơ chế, chính sách với người có công, gia đình chính sách ngày càng được hoàn thiện.

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