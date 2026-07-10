Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người có công ở Tây Ninh

Ngày 10.7, đoàn công tác do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành (xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ, nay là xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh) và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh tại Khu di tích lịch sử Bình Thành ẢNH: BẮC BÌNH

Trong không khí trang nghiêm, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng - những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành cùng những giá trị lịch sử vô giá của Khu di tích Bình Thành. Nơi đây từ lâu được biết đến là một "địa chỉ đỏ" tiêu biểu, ghi dấu phong trào cách mạng kiên cường, bất khuất của quân và dân Long An (nay là Tây Ninh) trong cuộc kháng chiến trường kỳ.

Nằm ở vị trí chiến lược giữa 2 dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, tiếp giáp khu vực biên giới, Bình Thành từng là vùng căn cứ cách mạng trọng yếu.

Từ sau khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, nơi đây là một trong những căn cứ đầu tiên của lực lượng cách mạng ở Nam bộ. Đặc biệt, trong 21 năm kháng chiến thống nhất đất nước, Bình Thành được Tỉnh ủy Long An lựa chọn làm căn cứ lãnh đạo, là nơi đứng chân của nhiều cơ quan đầu não, đơn vị vũ trang, đóng góp quan trọng vào ngày vui đại thắng của đất nước.

Với tầm vóc lịch sử lớn lao, Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1998.

Hiện nay, di tích có quy mô hơn 98 ha, với nhiều hạng mục được phục dựng trang trọng như nhà trưng bày, khu căn cứ tỉnh ủy, hệ thống hầm bí mật cùng không gian tái hiện sinh động điều kiện sinh hoạt, chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng của thế hệ cha anh.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho gia đình có công ẢNH: BẮC BÌNH

Dịp này, nhằm thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 30 phần quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành

Phó chủ tịch nước nhấn mạnh, những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc; đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, chung tay xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp.