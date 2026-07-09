Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ An Giang

Ngày 9.7, tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, An Giang) diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước. Đây là những hài cốt liệt sĩ do các Đội K90, K92, K93 quy tập trong giai đoạn XXV, mùa khô 2025 - 2026.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành và lãnh đạo tỉnh An Giang thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành; Quân khu 9 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cùng thân nhân liệt sĩ và đông đảo người dân.

Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang đã thành kính dâng hương tưởng niệm và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc ẢNH: TRẦN NGỌC

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đọc điếu văn truy điệu. Qua đó ôn lại những chiến công oanh liệt, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện cùng chuyên gia Việt Nam trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Vương quốc Campuchia.

Sự hy sinh cao cả ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế trong sáng và là nguồn động viên to lớn để các thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Có 235 hài cốt liệt sĩ đã được các Đội K90, K92 và K93 tìm kiếm, quy tập tại Campuchia và trong nước mùa khô năm 2025 - 2026 được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang đợt này ẢNH: TRẦN NGỌC

"Tỉnh An Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 9 và các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau", ông Hồ Văn Mừng cho biết.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thành kính đưa tiễn hài cốt anh hùng liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc ẢNH: CTV

Truy điệu, an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Sau lễ truy điệu, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo Quân khu 9, tỉnh An Giang và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương thành kính di chuyển 235 hài cốt anh hùng liệt sĩ đến khu vực an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc.

Các đại biểu bỏ nắm đất tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ ẢNH: TRẦN NGỌC

Từng hài cốt được di chuyển cẩn thận trong đội hình nghiêm trang, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại các vị trí an táng, lãnh đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 và tỉnh An Giang đã cùng thân nhân liệt sĩ thực hiện nghi thức đặt những nắm đất đầu tiên, dâng hương và dành phút mặc niệm trước từng phần mộ để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ.

Hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng, sinh năm 1957, quê quán xã Ba Chúc, tỉnh An Giang) là chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Liệt sĩ Dùng hy sinh ngày 16.10.1977, được Đội K93 tìm thấy sau gần 49 năm và đưa về quê an táng trong đợt này

ẢNH: TRẦN NGỌC

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết 235 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả của quá trình tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026, do Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9), Đội K92 và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) thực hiện tìm kiếm, quy tập trong nước và 6 tỉnh của Vương quốc Campuchia gồm: Preah Sihanouk, Takeo, Kampong Speu, Kampot, Kep, Kandal về.

Ông Đặng Văn Hùng và bà Đặng Thị Bé xúc động khi Đội K93 tìm được hài cốt của em ruột là liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng - quê quán xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, hy sinh ngày 16.10.1977) đưa về nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc an táng sau 49 năm tìm kiếm ẢNH: CTV

Mỗi hài cốt liệt sĩ được trở về Tổ quốc không chỉ là sự hoàn thành một nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là sự trở về của những người con đất Việt sau nhiều năm nằm lại chiến trường. Hoạt động này tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng yêu nước, trách nhiệm và sự tri ân đối với các thế hệ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.