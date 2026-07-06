An Giang: Quy tập 6.871 hài cốt liệt sĩ trong 25 năm

Ngày 6.7 tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ đón Đội K92 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026 trở về nước.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 128 cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia đưa về Việt Nam an táng ẢNH: CTV

Tham dự lễ có đại diện của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân địa phương.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, trong giai đoạn mùa khô 2025-2026 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ của Đội K92 và K93 chủ động khắc phục khó khăn, đồng thời phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia tổ chức tìm kiếm quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt ở tỉnh An Giang.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đón các anh hùng liệt sĩ trở về ẢNH: CTV

Còn tính từ khi thành lập (năm 2001) đến nay, Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ, gồm 4.414 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 2.457 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có tổng cộng 582 hài cốt đã xác định danh tính.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian làm nhiệm vụ trên đất bạn, cán bộ, chiến sĩ của Đội K92 và K93 còn tích cực thực hiện công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Campuchia; thăm, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tại nơi đơn vị đóng quân; tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón Đội K92 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: CTV

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 đạt được trong mùa khô 2025-2026. Đồng thời, khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập thông tin về liệt sĩ, chuẩn bị tốt cho giai đoạn mùa khô 2026-2027 và thực hiện hiệu quả chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 tặng quà cho Đội K92 và Đội K93 vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và tỉnh An Giang ẢNH: CTV

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khen tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn mùa khô 2025-2026.