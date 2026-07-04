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Thế giới

Quốc vương Campuchia trở về nước sau khi phẫu thuật ung thư ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã trở về Campuchia vào ngày 3.7 sau khi trải qua vài tháng kiểm tra sức khỏe và điều trị tại Bắc Kinh (Trung Quốc), theo Khmer Times.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet, các bộ trưởng, quan chức cấp cao của chính phủ và các thành viên hoàng gia đã chào đón Quốc vương Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại sân bay quốc tế Techo.

Quốc vương Campuchia trở về nước sau khi phẫu thuật ung thư ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (phải) được Chủ tịch Thượng viện Hun Sen (trái) chào đón khi đến sân bay quốc tế Techo ở tỉnh Kandal, ngoại ô Phnom Penh ngày 3.7

Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27.6 để thông báo cho giới báo chí về kết quả chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của ông Hun Sen, phát ngôn viên Thượng viện Campuchia Chea Thyrith cho hay sức khỏe của Vua Sihamoni "đã hoàn toàn hồi phục và hiện rất tốt".

Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến Bắc Kinh vào tháng 2 và tháng 3 để khám sức khỏe định kỳ.

Vào ngày 10.4, Vua Sihamoni đã ban hành thông điệp hoàng gia xác nhận rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt sau các xét nghiệm y tế.

Đến ngày 18.4, Bộ Hoàng cung Campuchia thông báo rằng Vua Sihamoni đã đồng ý phẫu thuật sau khi một nhóm chuyên gia y tế xác định điều đó là cần thiết. Ông đã phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt thành công tại Bắc Kinh vào ngày 20.4.

Sự trở về của quốc vương và thái hậu phản ánh sự thành công của quá trình điều trị y tế và sức khỏe tốt của họ sau sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế Trung Quốc, theo Khmer Times.

Ông Chhort Bunthang, một nhà triết học tại Học viện Hoàng gia Campuchia, mô tả Quốc vương Sihamoni là một vị quân chủ điềm tĩnh và văn minh, cam kết vì hòa bình.

Ông Bunthang nói Vua Sihamoni gánh vác những trách nhiệm hiến pháp quan trọng và luôn thể hiện sự quan tâm đến người dân thông qua các hoạt động nhân đạo, các chuyến thăm công chúng và các khoản quyên góp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các thách thức về sức khỏe, xã hội và biến đổi khí hậu, theo Khmer Times.

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