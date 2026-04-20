Thế giới

Quốc vương Campuchia phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt

Văn Khoa
20/04/2026 08:07 GMT+7

Tờ Khmer Times hôm nay 20.4 dẫn thông báo từ Bộ Hoàng cung Campuchia cho hay Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt tại một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 18.4.

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 18.4, Bộ Hoàng cung Campuchia cho hay quyết định phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt cho Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni dựa trên khuyến nghị của các bác sĩ.

Quốc vương Campuchia trải qua phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đang dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Ảnh: Bộ Hoàng cung Campuchia

Sau ca phẫu thuật, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni được nhập viện để theo dõi. Ông sẽ trở về Campuchia khi đã hồi phục hoàn toàn.

Cũng theo thông báo từ Bộ Hoàng cung Campuchia, Quốc vương Sihamoni đang được điều trị bởi một nhóm các chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Vua Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe vào tháng 2 và tháng 3. Đến ngày 10.4, Quốc vương Campuchia đã ban hành thông điệp hoàng gia xác nhận ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau khi được kiểm tra sức khỏe.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã chúc phúc cho quốc vương, bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự chăm sóc của các bác sĩ chuyên khoa, vua Sihamoni sẽ trải qua ca phẫu thuật thành công.

Theo Khmer Times, trong thời gian Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni vắng mặt, ông Hun Sen đảm nhận vai trò quyền nguyên thủ quốc gia, đảm bảo việc lãnh đạo quốc gia không bị gián đoạn.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary cũng chúc nhà vua mau chóng bình phục, trong khi Thủ tướng Hun Manet bày tỏ sự quan tâm và gửi lời chúc ca phẫu thuật thành công.

Quốc vương Sihamoni chào đời vào ngày 14.5.1953 tại thủ đô Phnom Penh. Ông được Hội đồng Hoàng gia nhất trí bầu làm Quốc vương Campuchia vào ngày 14.10.2004, theo Khmer Times.

Vua Campuchia đến Trung Quốc khám sức khỏe, ông Hun Sen giữ quyền nguyên thủ quốc gia

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã rời Phnom Penh vào sáng 26.8 để đến Bắc Kinh kiểm tra sức khỏe định kỳ.

