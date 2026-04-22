Ông Hun Sen báo tình hình Quốc vương Campuchia sau phẫu thuật ung thư tại Trung Quốc

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 21.4, quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, viết rằng ông đã đến thăm Quốc vương Norodom Sihamoni tại một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi ông Sihamoni đang được truyền dịch tĩnh mạch, theo tờ Khmer Times hôm nay 22.4

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (trái) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (phải) tại một sự kiện ở Phnom Penh vào ngày 5.6.2025 Ảnh: AFP

"Nhìn chung, sức khỏe của quốc vương đã được cải thiện", ông Hun Sen viết. Ông cho biết thêm vua Sihamoni đã gửi lời cảm ơn và lời hỏi thăm tới các nhà sư và công dân.

Ông Hun Sen và hai con trai của ông là ông Hun Manith, Tổng giám đốc Cục Nghiên cứu Tình báo Bộ Quốc phòng, và ông Hun Many, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã đến Bắc Kinh vào ngày 17.4 để tháp tùng Quốc vương và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trong thời gian này.

Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe vào tháng 2 và tháng 3. Vào ngày 10.4, Quốc vương Campuchia đã ban bố thông cáo hoàng gia xác nhận ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau khi được kiểm tra sức khỏe.

Quốc vương Campuchia phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt

Đến ngày 18.4, Bộ Hoàng cung Campuchia thông báo Quốc vương Sihamoni đã đồng ý phẫu thuật tại một bệnh viện ở Bắc Kinh theo khuyến nghị của một nhóm bác sĩ. Ca phẫu thuật được tiến hành vào sáng 20.4 và sau đó các bác sĩ khuyên nhà vua nên ở lại bệnh viện để theo dõi.

Ông Chhort Bunthang, một nhà triết học tại Học viện Hoàng gia Campuchia, mô tả Quốc vương Sihamoni là một vị quân chủ điềm tĩnh và văn minh, cam kết vì hòa bình.

Ông Bunthang nói quốc vương gánh vác những trách nhiệm hiến pháp quan trọng và luôn thể hiện sự quan tâm đến người dân thông qua các hoạt động nhân đạo, các chuyến thăm công chúng và các khoản quyên góp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các thách thức về sức khỏe, xã hội và biến đổi khí hậu, theo Khmer Times.