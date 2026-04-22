Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Hun Sen báo tình hình Quốc vương Campuchia sau phẫu thuật ung thư tại Trung Quốc

Văn Khoa
22/04/2026 08:38 GMT+7

Quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen mới đây thông báo cập nhật tình hình sức khỏe của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sau khi vị vua trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt ở Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 21.4, quyền Quốc trưởng Campuchia Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, viết rằng ông đã đến thăm Quốc vương Norodom Sihamoni tại một bệnh viện ở Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi ông Sihamoni đang được truyền dịch tĩnh mạch, theo tờ Khmer Times hôm nay 22.4

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (trái) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen (phải) tại một sự kiện ở Phnom Penh vào ngày 5.6.2025

Ảnh: AFP

"Nhìn chung, sức khỏe của quốc vương đã được cải thiện", ông Hun Sen viết. Ông cho biết thêm vua Sihamoni đã gửi lời cảm ơn và lời hỏi thăm tới các nhà sư và công dân.

Ông Hun Sen và hai con trai của ông là ông Hun Manith, Tổng giám đốc Cục Nghiên cứu Tình báo Bộ Quốc phòng, và ông Hun Many, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã đến Bắc Kinh vào ngày 17.4 để tháp tùng Quốc vương và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trong thời gian này.

Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk đã đến Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe vào tháng 2 và tháng 3. Vào ngày 10.4, Quốc vương Campuchia đã ban bố thông cáo hoàng gia xác nhận ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau khi được kiểm tra sức khỏe.

Quốc vương Campuchia phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt

Đến ngày 18.4, Bộ Hoàng cung Campuchia thông báo Quốc vương Sihamoni đã đồng ý phẫu thuật tại một bệnh viện ở Bắc Kinh theo khuyến nghị của một nhóm bác sĩ. Ca phẫu thuật được tiến hành vào sáng 20.4 và sau đó các bác sĩ khuyên nhà vua nên ở lại bệnh viện để theo dõi.

Ông Chhort Bunthang, một nhà triết học tại Học viện Hoàng gia Campuchia, mô tả Quốc vương Sihamoni là một vị quân chủ điềm tĩnh và văn minh, cam kết vì hòa bình.

Ông Bunthang nói quốc vương gánh vác những trách nhiệm hiến pháp quan trọng và luôn thể hiện sự quan tâm đến người dân thông qua các hoạt động nhân đạo, các chuyến thăm công chúng và các khoản quyên góp để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các thách thức về sức khỏe, xã hội và biến đổi khí hậu, theo Khmer Times.

Khám phá thêm chủ đề

Hun Sen Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni Ung thư tuyến tiền liệt trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận