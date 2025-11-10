Quốc vương Campuchia tặng 2 dinh thự cho chính phủ làm bảo tàng quốc gia

Trong một bức thư gửi Chính phủ Campuchia hôm 8.11, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni viết rằng ông đã đồng ý tặng hai dinh thự hoàng gia cho chính phủ nước này để sử dụng làm bảo tàng quốc gia và tài sản di sản quốc gia. Hai dinh thự này tọa lạc tại Làng III thuộc thủ đô Phnom Penh.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (trái) chào đón Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trong buổi lễ kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia tại Phnom Penh ngày 9.11 Ảnh: AFP

Quốc vương Norodom Sihamoni cho hay một trong hai dinh thự hoàng gia, có tên là Teaksen, có diện tích 2.843 m2. Chính phủ Campuchia có quyền sửa chữa, cải tạo và bảo trì dinh thự Teaksen để làm bảo tàng quốc gia và bảo tồn dinh thự này như một di sản để vinh danh cố Quốc vương Norodom Sihanouk, người đã chào đời tại dinh thự Teaksen.

Dinh thự hoàng gia còn lại, có tên là Pakul, có diện tích 3.539 m2. Quốc vương Norodom Sihamoni tuyên bố dinh thự này cũng sẽ được bàn giao cho chính phủ để bảo tồn như một bảo tàng quốc gia và di sản quốc gia, đại diện cho di sản của ông, theo Khmer Times.

Quốc vương Norodom Sihamoni còn gửi lời chúc phúc đến hai ông Hun Sen và ông Hun Manet, chúc họ tiếp tục thành công trong việc phục vụ đất nước và nhân dân Campuchia.

Sau khi nhận được thư trên, hai ông Hun Sen và ông Hun Manet đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quốc vương Norodom Sihamoni, ghi nhận sự hào phóng của vị quốc vương này trong việc hiến tặng tài sản hoàng gia cho chính phủ và sự cống hiến trọn đời của ông cho nhân dân Campuchia.