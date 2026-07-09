Đồng Tháp truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ

Ngày 9.7, tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ), UBND tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước.

Lễ truy điệu được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, đại diện 2 tỉnh Pursat và Prey Veng (Vương quốc Campuchia), cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, thân nhân liệt sĩ và người dân.

Lễ truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp ẢNH: THANH QUÂN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Buổi lễ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho hòa bình, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia cùng kế hoạch phối hợp của hai Ban Chuyên trách Việt Nam - Campuchia, mùa khô 2025 - 2026, Đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm, quy tập được 68 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 47 hài cốt được tìm thấy trên đất Campuchia và 21 hài cốt được quy tập trong nước.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đọc điếu văn tại lễ truy điệu ẢNH: THANH QUÂN

Ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với đất mẹ, đồng thời là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được vun đắp bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ.



Do điều kiện chiến tranh khốc liệt và thời gian đã lùi xa, cả 68 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này vẫn chưa xác định được danh tính. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp bày tỏ, dù quê hương các anh ở nơi đâu, Đồng Tháp sẽ là nơi các anh yên nghỉ trong tình yêu thương và lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Tỉnh Đồng Tháp cam kết tiếp tục thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày, đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", chăm lo chu đáo phần mộ liệt sĩ và nỗ lực đưa ngày càng nhiều người con của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thân nhân liệt sĩ và người dân đã thành kính tiễn đưa 68 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Những vòng hoa, nén hương cùng dòng người lặng lẽ tiễn đưa không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia.