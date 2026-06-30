Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 57-KL/TW, ngày 24.6 về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Kết luận nêu rõ, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với Tờ trình số 76-TTr/ĐU ngày 15.6.2026 của Đảng ủy Chính phủ về tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027). Đồng thời, kết luận yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn dịp kỷ niệm này.

Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giám định ADN; sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về người có công và liệt sĩ.

Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công trong tháng 7.2026 ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó, cần khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công trong tháng 7.2026, bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đồng thời giải quyết dứt điểm các đối tượng tồn đọng do lịch sử để lại và nhận thức khác nhau.

Rà soát kỹ các chương trình, ưu tiên dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm nuôi dưỡng người có công và một số nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức.

Tập trung dành nguồn lực nhiều hơn nhằm điều chỉnh chính sách ưu đãi người có công từ ngày 1.7 và định kỳ theo khả năng ngân sách nhà nước, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và thân nhân người có công.

Lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của hoạt động kỷ niệm; ưu tiên nguồn lực để giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay, nhất là nhà ở, đời sống, chăm sóc sức khỏe người có công.

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp xác định đây là công việc thường xuyên, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, không đợi đến dịp 27.7 hằng năm mới tổ chức thực hiện.

Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Bí thư, ý kiến hợp lý của các cơ quan, khẩn trương hoàn thiện đề án và có kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đề xuất hơn 151.000 trường hợp được điều dưỡng hằng năm

Trước đó, tháng 4.2026, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến về dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9.12.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, trong dự thảo là việc sửa đổi nội dung công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh tử vong do vết thương tái phát và bổ sung đối tượng điều dưỡng hằng năm.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất chuyển một phần đối tượng đang được điều dưỡng 2 năm/lần sang điều dưỡng hằng năm, cụ thể gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 - 80%.

Thực hiện theo phương án này, sẽ có 151.222 đối tượng được chuyển từ điều dưỡng luân phiên 2 năm/lần sang điều dưỡng hằng năm.

Cạnh đó, dự thảo bổ sung 2 nội dung về trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác giám định AND, bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945.