Hàng loạt chế độ ưu đãi người có công được đề xuất tăng

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế Nghị định 75/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công, điều chỉnh chế độ ưu đãi giáo dục

Theo dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được đề xuất tăng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2026. Theo đó, các khoản trợ cấp, phụ cấp hiện hành được giữ nguyên tương quan so với mức chuẩn và sẽ tăng tương ứng theo tỷ lệ điều chỉnh.

Dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ học tập đối với người học thuộc diện ưu đãi người có công. Cụ thể, trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ bằng 0,2 lần mức chuẩn/người/năm.

Đối với người học ở các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên và một số loại hình trường chuyên biệt khác, mức hỗ trợ bằng 0,4 lần mức chuẩn/người/năm.

Tăng hỗ trợ phục hồi chức năng, dụng cụ chỉnh hình

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất nâng mức hỗ trợ đối với phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị phục hồi chức năng.

Theo dự thảo, người có công khi đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình hoặc điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở y tế sẽ được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn ở mức 10.000 đồng/km, tăng gấp đôi mức hiện hành. Mức hỗ trợ tối đa cũng được nâng từ 1,4 triệu đồng lên 2,8 triệu đồng/người trong một niên hạn.

Đối với mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị phục hồi chức năng, việc điều chỉnh được tính toán trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn 2019 - 2025 tăng khoảng 21,2%.

Tăng hỗ trợ đối với công tác liệt sĩ

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh một số mức hỗ trợ liên quan đến công tác mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn khi thân nhân thăm viếng mộ liệt sĩ được đề xuất tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/km.

Đối với trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ, mức hỗ trợ cất bốc được đề xuất nâng từ 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng/hài cốt. Thân nhân hoặc người thực hiện việc di chuyển hài cốt cũng được hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn với mức 5.000 đồng/km.

Ngoài ra, dự thảo quy định mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ; trường hợp cải tạo, nâng cấp hoặc sửa chữa được hỗ trợ tối đa bằng 70% mức xây mới.

Theo dự thảo, các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn mới dự kiến áp dụng từ ngày 1.7. Riêng một số chế độ ưu đãi khác như trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, hỗ trợ ăn thêm dịp lễ, tết, hỗ trợ thuốc và phục hồi sức khỏe tại cơ sở nuôi dưỡng sẽ được thực hiện từ ngày 1.1.2027.

Với thời điểm thực hiện như trên và mức chuẩn là 3,012 triệu đồng, theo cơ quan soạn thảo, kinh phí tăng thêm khoảng 3.791,7 tỉ đồng/năm.